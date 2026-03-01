Bắt giữ đối tượng gây 8 vụ cướp liên tỉnh, nhắm vào phụ nữ và tiệm vàng

Ngày 25/3, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Nguyễn Duy Khánh (23 tuổi, trú tại Phú Thọ) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo cơ quan công an, trong tháng 1 và 2, lực lượng chức năng phát hiện 4 vụ cướp giật tài sản xảy ra tại các xã Hát Môn, Quảng Oai và Phúc Thịnh. Các vụ việc đều có phương thức, thủ đoạn tinh vi, đối tượng lựa chọn thời điểm nhá nhem tối, khu vực vắng người, ít camera giám sát để gây án rồi nhanh chóng tẩu thoát qua nhiều tuyến đường liên tỉnh.

Nguyễn Duy Khánh (Ảnh: Công an Hà Nội).

Đáng chú ý, khoảng 19h50 ngày 11/2 (tức 24 Tết Nguyên đán), một vụ cướp giật xảy ra tại cửa hàng vàng trên địa bàn xã Quảng Oai. Đối tượng giả vờ vào mua hàng, sau đó chiếm đoạt tài sản, gây tâm lý hoang mang trong người dân.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, phối hợp công an cơ sở rà soát, thu thập chứng cứ. Từ các dấu vết thu được, lực lượng chức năng nhận định các vụ án đều do cùng một đối tượng thực hiện, từ đó tập trung đấu tranh, truy xét.

Quá trình điều tra, trinh sát đã dựng lại quy luật hoạt động, di chuyển của nghi phạm qua nhiều tuyến đường từ Hà Nội đi các tỉnh lân cận. Đến ngày 10/3, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Duy Khánh.

Tại cơ quan công an, Khánh khai nhận ngoài 4 vụ tại Hà Nội, còn thực hiện thêm 4 vụ khác tại Phú Thọ, nâng tổng số vụ lên 8 vụ cướp giật tài sản.

Theo điều tra, đối tượng chuẩn bị kỹ phương tiện, trang phục để che giấu đặc điểm nhận dạng, thường xuyên thay đổi địa bàn gây án. Mục tiêu mà Khánh hướng tới là phụ nữ đi một mình hoặc các cửa hàng sơ hở. Sau khi chiếm đoạt tài sản, đối tượng nhanh chóng mang đi tiêu thụ để lấy tiền tiêu xài.