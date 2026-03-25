Xử phạt một phụ nữ chèo kéo, ép du khách chụp ảnh ở Sầm Sơn

Ngày 25/3, Công an phường Sầm Sơn phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một phụ nữ có hành vi ép khách du lịch sử dụng dịch vụ chụp ảnh tại bãi biển.

Trước đó, ngày 23/3, một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải bài viết phản ánh về trải nghiệm không tốt tại bãi biển Sầm Sơn. Khi du lịch ở biển Sầm Sơn, du khách này được một người phụ nữ làm nghề chụp ảnh dạo mời chào với giá 30.000 đồng/tấm và cam kết gửi ảnh gốc.

Bà H - người chụp ảnh dạo ở biển Sầm Sơn (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tuy nhiên, sau khi chụp xong, người này đã tự ý in ra 5 tấm ảnh và ép du khách phải thanh toán 150.000 đồng, thay vì 3 tấm như thỏa thuận ban đầu. Khi du khách từ chối, người phụ nữ này có thái độ hung hăng, to tiếng, thậm chí có hành vi va chạm, gây áp lực buộc khách phải trả tiền.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng xác định người phụ nữ chụp ảnh dạo trong vụ việc trên là bà H.T.H..

Tại cơ quan công an, bà H. thừa nhận hành vi chèo kéo, ép buộc khách du lịch mua hàng hóa, dịch vụ trái với ý muốn của khách hàng. Cơ quan chức năng đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà H. với số tiền 2 triệu đồng.