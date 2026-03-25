Vụ nhóm người bị 3 xe bán tải truy đuổi, hành hung: Khởi tố vụ án

Liên quan vụ nhóm người bị 3 xe bán tải truy đuổi, hành hung, chiều 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Ngũ Hiệp.

Theo thông tin ban đầu, lúc 20h ngày 19/3, ông N.T.H. (SN 1975, trú tỉnh Đắk Lắk) cùng 4 người khác đi mua sầu riêng tại một vựa trên địa bàn ấp Bình Thạnh, xã Ngũ Hiệp.

Công an xã Ngũ Hiệp làm việc một trong các đối tượng có liên quan (Ảnh: CTV).

Đến 2h30 ngày 20/3, trong quá trình thương lượng mua bán, hai bên phát sinh mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến đánh nhau. Ông H. cùng những người bạn lên ô tô bỏ đi.

Lúc này, các đối tượng trong vựa sầu riêng nghĩ nhóm ông H. mua sầu riêng không trả tiền nên dùng ô tô bán tải đuổi theo. Khi đến đến gần khu vực Ngã tư Hưng Long, thuộc ấp Bình Đức, xã Ngũ Hiệp, các đối tượng bắt kịp, dùng ghế đập phá kính ô tô, hành hung 4 người trong nhóm của ông H..

Hiện trường vụ việc (Ảnh: CTV).

Sau đó hai bên được mọi người can ngăn, khi nói chuyện và biết rõ nguyên nhân là do hiểu lầm. Sau đó, nhóm bên vựa sầu riêng đã đưa những người bị thương bên phía ông H. đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị cấp tỉnh và Công an xã Ngũ Hiệp khẩn trương phối hợp VKSND Khu vực 4 nhanh chóng xác minh làm việc những người có liên quan.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.