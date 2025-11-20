Bốn thanh niên 16 tuổi tụ tập sử dụng ma túy đá trong nhà dân

Ngày 20/11, Công an xã Mỹ Long (Vĩnh Long) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý 4 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 4 thanh niên bị điều tra gồm L.N.H.K., N.V.P., P.T.H. và N.L.M.T. cùng SN 2009, trú tại địa phương.

Bốn thiếu niên tụ tập sử dụng ma túy đá (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, lúc 14h20 ngày 15/11, Công an xã Mỹ Long kiểm tra nhà một hộ dân trên địa bàn xã phát hiện 4 đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy nên đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tạm giữ tang vật.

Làm việc bước đầu, các đối tượng khai nhận cùng nhau góp tiền mua ma túy đá, khi đang sử dụng thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Qua kiểm tra, 4 thanh niên đều dương tính với ma túy methamphetamine (ma túy đá).

Hiện Công an xã Mỹ Long phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định.