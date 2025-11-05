Bắt giữ 2 thanh niên vào tiệm cướp 1 lượng vàng ở TPHCM

Ngày 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TPHCM) đã tạm giữ L.C.T.V. (17 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Vinh Lợi (20 tuổi, quê Hà Nam) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Camera ghi lại cảnh Lợi giật chiếc nhẫn của tiệm vàng (Ảnh cắt từ camera an ninh).

V. và Lợi là 2 nghi phạm cướp giật nhẫn vàng 1 lượng, trị giá hơn 140 triệu đồng, của tiệm vàng P.T.P. (phường An Phú, TPHCM).

Trong đó, Lợi trực tiếp gây án, V. là người lái xe. Sau khi cướp giật, cả hai mang chiếc nhẫn xuống khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ bán được 132 triệu đồng. Số tiền trên được 2 đối tượng chia nhau tiêu xài.

Như Dân trí đã đưa tin, 10h48 ngày 4/11, 2 thanh niên chở nhau bằng xe máy không gắn biển số đi trên đường Phan Đình Giót, phường An Phú (trước đây là TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Sau khi dừng xe cách tiệm vàng P.T.P. khoảng 20m, một thanh niên ngồi trên xe máy cảnh giới, người còn lại đeo khẩu trang bước vào trong.

Tại đây, thanh niên này hỏi mua nhẫn vàng 1 lượng, trị giá hơn 140 triệu đồng. Khi nữ chủ tiệm đưa chiếc nhẫn cho thanh niên kiểm tra, đối tượng cầm nhẫn lao ra ngoài và nhảy lên xe đồng bọn tẩu thoát.

Những người trong tiệm vàng đã đuổi theo, nhưng không kịp, bất lực nhìn 2 tên cướp phóng xe mất hút.