Cần cẩu rơi từ xe đầu kéo, một lơ xe bị thương ở TPHCM

Khoảng 12h30 ngày 5/11, một nam tài xế điều khiển xe đầu kéo chở theo xe cần cẩu lưu thông trên đường 15B, phường Tân Mỹ, TPHCM.

Khi phương tiện chuẩn bị lùi vào công trình xây dựng bên cạnh đường, dây xích chằng buộc xe cần cẩu bất ngờ bị đứt, khiến xe cần cẩu đổ xuống đường.

Hiện trường vụ tai nạn ở TPHCM (Ảnh: A.H.).

Phần cần cẩu đổ va trúng một lơ xe, khiến người này bị thương. Nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Chiếc cần cẩu bị hư hỏng sau va chạm.

Ngay sau vụ việc, Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT TPHCM) đã có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Theo nhân chứng tại hiện trường, xe cần cẩu chưa từng được sử dụng, khi vừa được vận chuyển đến công trình thi công thì xảy ra sự cố.