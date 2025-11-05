Hai thiếu niên bơi ra giữa hồ ở TPHCM, một người mất tích

Đến 18h30 ngày 5/11, lực lượng chức năng TPHCM đang tìm kiếm thi thể thiếu niên đuối nước mất tích dưới hồ nước trong Đại học Quốc gia TPHCM, phường Đông Hòa (trước đây là TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Hai thiếu niên bơi từ bờ ra mỏm đá giữa hồ (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khoảng 14h cùng ngày, nhóm ba nam, một nữ đến chơi tại hồ nước trong khuôn viên Đại học Quốc gia TPHCM. Sau đó, hai thiếu niên xuống hồ tắm, bơi được một đoạn thì N.H.P.K. (16 tuổi, ngụ TPHCM) đuối sức, kêu cứu.

Người bạn đi cùng lao đến ứng cứu, nhưng khi dìu K. được một đoạn, người này cũng đuối sức, phải bơi ngược vào bờ, còn K. kiệt sức, chìm xuống đáy hồ mất tích.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TPHCM) đã huy động phương tiện, cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm, lặn cứu nạn.

Trời tối và có mưa, quá trình tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Do trời tối và có mưa, công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, khu vực hồ nước này từng xảy ra nhiều vụ đuối nước do các nạn nhân cố bơi từ bờ ra mỏm đá giữa hồ.

Trước đó, ngày 18/10, cũng tại hồ nước nói trên, một nam sinh lớp 9 đã đuối nước tử vong khi bơi cùng bạn.