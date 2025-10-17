Giấu 2,5 bánh heroin trong rẫy cà phê

Ngày 17/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Quyền (32 tuổi, trú tại xã Ea Wy, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo điều tra ban đầu, sau nhiều ngày theo dõi, ngày 25/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk, bắt quả tang Quyền đang thực hiện hành vi mua bán trái phép ma túy tại khu vực rẫy cà phê thuộc thôn 9A, xã Ea Wy.

Bị can Nguyễn Ngọc Quyền thời điểm bị công an bắt quả tang về hành vi mua bán ma túy (Ảnh: Đức Nguyễn).

Tại hiện trường, công an thu giữ 2,5 bánh heroin với trọng lượng khoảng 800g.

Bước đầu, Quyền khai nhận vào đầu tháng 9, đã mua số ma túy trên của một đối tượng không rõ lai lịch tại khu vực xã Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk, với số tiền 450 triệu đồng.

Quyền mang ma túy về cất giấu tại rẫy cà phê rồi chia nhỏ bán lại cho các con nghiện để kiếm lời.

Theo cơ quan công an, Quyền là đối tượng nghiện ma túy đá từ nhiều năm nay.