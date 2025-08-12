Tài xế bị 4 người lạ chặn đường, đánh đấm tới tấp trên ô tô

Chiều 12/8, theo một nguồn tin, Công an xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk đang vào cuộc điều tra vụ một tài xế xe dịch vụ tố bị 4 người lạ chặn đường, hành hung ngay trên ô tô.

Theo đơn trình báo của anh S. (29 tuổi, trú tại xã Ea M'Đroh, tỉnh Đắk Lắk), anh làm nghề tài xế chạy dịch vụ tuyến Buôn Ma Thuột đi xã Liên Sơn Lắk.

Anh S. bị nhóm người tấn công trên ô tô (Ảnh: Cắt từ clip).

Vào ngày 17/7, có khách liên hệ chở 3 người từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên về xã Đắk Phơi và anh S. nhận lời.

Khi chở khách đi được khoảng 15 phút, anh S. nhận điện thoại từ người lạ yêu cầu phải thả 3 người trên xe xuống, nếu không "mày sẽ biết tay tao". Do đã nhận chở và trách nhiệm với hành khách nên anh S. vẫn tiếp tục hành trình để trả khách đúng địa điểm.

Trả khách xong, anh S. di chuyển quay về, đến địa bàn xã Đắk Liêng, bất ngờ bị một ô tô chặn đường. Anh S. bị 2 người xông vào xe để đấm, tát, đè anh S. xuống ghế. Quá hoảng loạn, anh S. chỉ biết ôm đầu chịu đòn.

Toàn bộ sự việc được camera hành trình ô tô ghi lại (Ảnh: Cắt từ clip).

Tiếp đó, 2 người khác đi cùng ô tô nêu trên xông vào đánh, đá tới tấp. Sự việc chỉ dừng lại khi có người dân đi đường tới can ngăn, nhóm này mới rời khỏi hiện trường.

Toàn bộ sự việc anh S. bị hành hung đều được camera hành trình ô tô ghi lại.

Sau khi bị tấn công, anh S. đã đến Công an xã Đắk Liêng để trình báo và đến bệnh viện điều trị.

Theo giấy ra viện của Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (tỉnh Đắk Lắk), anh S. bị chấn thương đầu mặt, thủng nhĩ phải, chấn thương phần mềm vai phải, viêm tai giữa.