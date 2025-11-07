Vụ án hai vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ (kỳ 1): Xác chết trong bao tải

Tháng 5/2013, thi thể một người phụ nữ được phát hiện nằm trong một chiếc bao tải, trôi lập lờ tại khu vực cống nước thải thuộc phố Bạch Đằng, phường Nam Thành, TP Ninh Bình cũ (nay là phường Hoa Lư), tỉnh Ninh Bình. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình vén bức màn tội ác đáng sợ.

Thi thể người phụ nữ trong bao tải trôi ra từ cống nước thải

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17h ngày 8/5/2013, người dân phường Nam Thành, TP Ninh Bình cũ, phát hiện bao tải nổi lập lờ, trôi từ cống nước thải bốc mùi hôi thối nặng. Lại gần kiểm tra, người dân hoảng hốt khi phát hiện bên trong bao tải có thi thể người đang phân huỷ.

Vụ việc được người dân trình báo đến cơ quan chức năng. Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nữ giới. Nạn nhân tử vong trong tư thế bị trói hai tay, hai chân. Ở chân và tay nạn nhân đều có buộc 4 viên gạch. Vùng đầu nạn nhân có một vết lún nghi do vật tày gây nên.

Khu vực cống nước thải nơi phát hiện thi thể bà M. trong bao tải (Ảnh tư liệu).

Danh tính nạn nhân được cơ quan công an xác định là bà N.T.M. (SN 1952), trú phường Vân Giang, TP Ninh Bình cũ.

Người nhà nạn nhân cho biết, chiều tối 26/1, bà M. đi ra khỏi nhà và từ đó không thấy về. Gia đình đã tổ chức đi tìm kiếm nhưng không có kết quả và đã báo sự việc đến chính quyền địa phương và cơ quan công an.

Đánh giá sơ bộ, cơ quan điều tra nhận định có khả năng nạn nhân bị giết hại do mâu thuẫn, tranh chấp kinh tế hoặc ghen tuông tình ái. Hung thủ đã giết hại nạn nhân tại địa điểm khác rồi đưa xác tới vất xuống dưới lòng cống để phi tang.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã quyết định thành lập ban chuyên án để truy tìm hung thủ sát hại nạn nhân.

Tuy nhiên, việc truy tìm hung thủ gây án cũng gặp rất nhiều khó khăn, bất lợi với cơ quan điều tra. Tính từ thời điểm án mạng xảy ra cho đến lúc thi thể nạn nhân được phát hiện đã qua nhiều ngày tháng, nơi phát hiện tử thi không phải hiện trường chính, quá trình khám nghiệm không thu giữ được dấu vết, vật chứng gì để truy tìm thủ phạm…

Manh mối từ cuốn sổ ghi nợ

Xác định được danh tính nạn nhân, Ban chuyên án Công an tỉnh Ninh Bình đã thành lập nhiều tổ công tác khác nhau tiến hành rà soát các mối quan hệ của nạn nhân. Đồng thời, lên danh sách tất cả các đối tượng trong diện tình nghi, tập trung vào các đối tượng có tiền án về tội giết người, cố ý gây thương tích, những trường hợp có bất minh về thời gian, kinh tế.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định, bà M., là cán bộ hưu trí, có 3 người con trai đều đã xây dựng gia đình. Bà M. được đánh giá là người hiền lành, vui vẻ, sống hoà đồng với mọi người và không có mâu thuẫn với ai.

Người nhà nạn nhân cung cấp thông tin, trước khi mất tích bà M., hay soi gương và sử dụng son phấn, xăm mi mắt, nghi bà có quan hệ tình cảm với ai đó. Tuy nhiên, các trinh sát tập trung xác minh thì không phát hiện ra vấn đề khả nghi.

Tiếp tục rà soát xác minh tại khu phố nạn nhân sinh sống, một nhân chứng cung cấp một thông tin, khoảng 18h ngày 26/1/2013, bà M. có đi bộ qua nhà người này, do trời mưa, bà M. đã vào nhà mượn của người này một chiếc ô để đi có việc.

Ban chuyên án cũng nắm thông tin, khi chồng bà M. mất, bà được thừa kế số tiền khoảng 1 tỷ đồng từ người chồng quá cố, bà M. đã dùng số tiền này cho người khác vay để hưởng lãi.

Sau khi mẹ mình mất tích, các con bà M. đã mở két sắt kiểm tra và tìm thấy 1 cuốn sổ tay màu xanh theo dõi các khoản tiền cho vay của bà. Trong đó có món vay của một người tên là Hoàng Thị Lư với số tiền tổng cộng 660 triệu đồng.

Sau khi mẹ mình mất tích, các con bà M. đã mở két sắt kiểm tra và tìm thấy 1 cuốn sổ tay màu xanh theo dõi các khoản tiền cho vay của bà (Ảnh: Minh họa).

Một người con trai của bà M. đã gọi điện thoại cho những người có tên trong sổ theo dõi công nợ của bà M.. Đa phần, những người có tên trong sổ đều xác nhận khoản vay như trong sổ ghi nợ, riêng Hoàng Thị Lư chỉ nhận có vay của bà M. số tiền 50 triệu đồng nhưng đã trả hết từ trước.

Từ những thông tin, chứng cứ thu thập được, ban chuyên án đã loại trừ khả năng nạn nhân bị sát hại do mâu thuẫn gia đình, mâu thuẫn xã hội hoặc do tình ái, chỉ còn một giả thiết là bà M. bị sát hại do mâu thuẫn về kinh tế.

Sau khi đưa ra nhận định nạn nhân bị sát hại do mâu thuẫn về kinh tế, ban chuyên án đã hình thành 7 tổ trinh sát, tập trung xác minh về 7 người có tên trong cuốn sổ ghi nợ của nạn nhân.

(Còn tiếp).