Hai người đàn ông trong đường dây ma túy ở TPHCM lĩnh án tử hình

Ngày 23/12, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Hiếu (25 tuổi) và Nguyễn Văn Xành (39 tuổi, gọi là “Cậu”) mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Hiếu (bìa trái) và đồng phạm tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Liên quan vụ án, bị cáo Đỗ Linh Vũ (43 tuổi) bị phạt 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy và 3 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt 23 năm tù; bị cáo Mã Hoàng Thạch (29 tuổi) bị tuyên 20 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, do thua cá độ đá gà và nợ hơn 100 triệu đồng tại Campuchia, Trần Thanh Hiếu nhận lời làm việc cho một người đàn ông đang sinh sống tại Campuchia để trừ nợ và kiếm tiền.

Hiếu được thuê trông coi các “kho” ma túy tại TPHCM với tiền công 100 triệu đồng mỗi tháng. Người này thuê hai căn nhà trên địa bàn quận Bình Tân (cũ) làm nơi cất giấu ma túy. Hiếu thuê Nguyễn Văn Xành phụ giúp trông coi kho, trả lương 10 triệu đồng mỗi tháng.

Nhằm mở rộng đầu ra, Hiếu móc nối với Mã Hoàng Thạch tìm khách mua ma túy. Khoảng tháng 5/2024, Thạch môi giới bán 500gram ketamine cho một người tên Đồng (chưa rõ lai lịch), giá 150 triệu đồng; sau giao dịch, Hiếu trả công cho Thạch 5 triệu đồng.

Cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2024, Hiếu 2 lần nhận ma túy số lượng lớn từ các đối tượng không rõ lai lịch, gồm 20kg methamphetamine, 30 bánh heroin, 1kg ketamine và thêm 3 bánh heroin. Toàn bộ số ma túy được đưa về cất giấu tại hai căn nhà ở quận Bình Tân; Xành biết rõ việc này và nhiều lần tham gia lấy hàng đi giao.

Liên quan đường dây, Đỗ Linh Vũ mua ma túy của Hiếu để bán lại. Ngày 31/7/2024, Vũ nhận giúp 1kg methamphetamine và 4 gói “nước vui” theo đặt hàng của Võ Thúy Quỳnh. Ngày 1/8/2024, Vũ tiếp tục nhận ma túy và mang đến một quán karaoke tại huyện Long Thành (Đồng Nai) để sử dụng.

Khoảng 1 giờ ngày 2/8/2024, công an phát hiện Nguyễn Văn Xành có biểu hiện nghi vấn tại quận Bình Tân. Từ lời khai của Xành, lực lượng chức năng khám xét hai căn nhà liên quan, thu giữ số lượng lớn ma túy các loại.

Mở rộng điều tra, công an khám xét nơi ở của Đỗ Linh Vũ tại TP Vũng Tàu cũ, thu giữ thêm ma túy; Trần Thanh Hiếu bị bắt giữ, Mã Hoàng Thạch sau đó cũng bị mời làm việc.