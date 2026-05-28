Bắt chủ Công ty mua bán nợ Song Long và 16 nhân viên ở TPHCM

Ngày 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Hoàng Long (SN 1984, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long) cùng 16 người khác về tội Cưỡng đoạt tài sản. Ngoài ra, một số đối tượng khác bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Trước đó, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, đặc biệt tập trung xử lý mạnh các băng nhóm hoạt động mua bán nợ, đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp, sử dụng các hành vi đe doạ, khủng bố tinh thần, cưỡng ép, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Ngày 20/5, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá đường dây mua bán nợ, hoạt động núp bóng doanh nghiệp để tổ chức đòi nợ kiểu xã hội đen, gây áp lực tinh thần nhằm cưỡng đoạt tài sản của người dân. Đường dây được cơ quan điều tra đánh giá có tính chất phức tạp, hoạt động bài bản, có tổ chức, với sự tham gia của nhiều đối tượng, do Vũ Hoàng Long cầm đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2020, Vũ Hoàng Long thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long, đặt trụ sở tại phường Tân Sơn Nhất. Trước đó, Long từng điều hành một công ty dịch vụ đòi nợ thuê, nhưng doanh nghiệp này giải thể khi pháp luật cấm hoạt động đòi nợ thuê. Tuy nhiên, Long không dừng lại mà chuyển sang mô hình mua bán nợ, thực chất là dùng hợp đồng giả cách để tiếp tục tổ chức đòi nợ thuê trái pháp luật.

Long xây dựng bộ máy hoạt động chặt chẽ với các đội pháp chế, đội thu hồi nợ, bộ phận khách hàng, kế toán và kỹ thuật. Các đối tượng được phân công nhiệm vụ cụ thể từ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định khoản nợ, xác minh nơi ở, tài sản của người vay đến trực tiếp tổ chức đòi nợ. Tất cả dữ liệu, tiến độ đòi nợ và chỉ đạo điều hành đều được quản lý thông qua phần mềm nội bộ.

Công an xác định, các hợp đồng mua bán nợ chỉ là vỏ bọc nhằm hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê. Thực tế, công ty không thanh toán tiền mua khoản nợ cho chủ nợ mà chỉ thỏa thuận ăn chia phần trăm trên số tiền đòi được. Tỷ lệ ăn chia dao động từ 25% đến 55%, tùy từng vụ việc. Ngoài ra, khách hàng còn phải đóng phí thẩm định hồ sơ lên đến hàng chục triệu đồng. Số tiền này sẽ không hoàn lại nếu Song Long không đòi được nợ.

Để gây áp lực buộc con nợ trả tiền, các nhóm của công ty Song Long thường sử dụng nhiều ô tô dán logo doanh nghiệp, kéo từ 2 đến 5 người xăm trổ, mặc đồng phục công ty, đến nhà riêng, nơi làm việc hoặc cơ sở kinh doanh của người nợ tụ tập đông người, lớn tiếng đòi nợ. Ngoài ra, các đối tượng còn theo dõi sinh hoạt của con nợ, đeo bám nhiều ngày, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, tâm lý của bị hại.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, công ty này đã ký khoảng 400-500 hợp đồng mua bán nợ, đòi được hơn 100 tỷ đồng và thu lợi khoảng 15-20 tỷ đồng.