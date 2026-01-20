Giám đốc Công ty Hoàng Gia lên kịch bản tinh vi lừa đảo hơn 50 tỷ đồng

Ngày 20/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) Công an tỉnh Vĩnh Long thông báo đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia) trên địa bàn tỉnh.

Đỗ Thanh Tâm tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin từ cơ quan công an, chi nhánh Công ty Hoàng Gia tại Vĩnh Long được thành lập vào tháng 7/2018, đặt trụ sở tại số 53A5 và 53B10 Phạm Thái Bường, phường 4, TP Vĩnh Long (nay là phường Phước Hậu).

Người đại diện theo pháp luật của chi nhánh là Đỗ Thanh Tâm (SN 1985, trú tại số 17/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM).

Trước đó, Công an tỉnh Đăk Lăk đã khởi tố Đỗ Thanh Tâm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tâm được xác định là người sáng lập, giữ chức Chủ tịch và Tổng giám đốc Công ty Hoàng Gia, có trụ sở chính tại số 86 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận, TPHCM.

Thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Cơ quan điều tra cho biết, Đỗ Thanh Tâm đã sử dụng thủ đoạn tinh vi để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đối tượng đưa ra nhiều thông tin gian dối về các dự án và hiệu quả hoạt động của công ty nhằm mục đích vay tiền, huy động vốn từ các nhà đầu tư. Thực chất, Tâm sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để chi trả một phần cho nhà đầu tư trước, sau đó chiếm đoạt phần lớn số tiền còn lại.

Tâm đã sử dụng trang web để đăng tải thông tin về các gói đầu tư hấp dẫn, với số tiền từ 12 triệu đến 3 tỷ đồng. Đồng thời, đối tượng phát hành quyển sổ “Giải pháp tiêu dùng hoàn vốn” chứa thông tin về các gói tiêu dùng và những danh hiệu quốc tế mà công ty đạt được, nhằm đánh bóng tên tuổi và tạo lòng tin cho nhà đầu tư.

Bên cạnh việc quảng bá trực tuyến, Tâm còn tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị để giới thiệu về công ty và các gói tiêu dùng thông minh với mức lợi nhuận cao, thu hút đông đảo người tham gia.

Hàng chục tỷ đồng bị chiếm đoạt, 61 người tố giác

Tại Vĩnh Long, Công ty Hoàng Gia thực hiện hạch toán thuế phụ thuộc tại công ty mẹ và chỉ kê khai thuế giá trị gia tăng tại Chi cục thuế TP Vĩnh Long (trước sáp nhập), không kê khai số vốn đã huy động. Hồ sơ kê khai thuế tại Thuế cơ sở 7, TPHCM cũng cho thấy Công ty Hoàng Gia không kê khai số tiền huy động vốn và còn nợ thuế hơn 27 triệu đồng.

Từ tháng 4/2019 đến nay, chi nhánh công ty tại Vĩnh Long đã ngừng hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đăng ký.

Hiện có 61 người đã gửi đơn tố giác liên quan đến 692 hợp đồng với tổng số tiền đã nộp lên đến hơn 50 tỷ đồng. Qua đối chiếu, công ty đã trả được hơn 12 tỷ đồng, còn lại trên 37 tỷ đồng bị Đỗ Thanh Tâm chiếm đoạt. Tâm khai nhận đã sử dụng số tiền này để tiêu xài cá nhân, trả gốc và lãi cho những người đầu tư trước, nhưng không xác định được cụ thể và không có tài liệu chứng minh.

Phòng PC03 Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đăk Lăk tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.