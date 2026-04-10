Vợ chồng Giám đốc Công ty Mua bán nợ Nhất Tín bị bắt ở TPHCM

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự, PC02) đã khởi tố, bắt tạm giam Hồ Minh Đạt (SN 1972), Nguyễn Thị Giang (vợ Đạt) cùng 6 người khác về tội Cưỡng đoạt tài sản.

8 đối tượng bị cảnh sát khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Lê Trai)

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM về việc điều tra mở rộng vụ án do nhóm đối tượng Được “Đất Bắc” thực hiện, Phòng Cảnh sát hình sự xác định nhóm đối tượng thuộc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín cấu kết thực hiện cưỡng đoạt tài sản, xảy ra tại phường Tam Long và khu vực chợ Bà Rịa.

Theo cơ quan điều tra, Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín do Hồ Minh Đạt làm Giám đốc, cùng vợ là Nguyễn Thị Giang và nhiều nhân viên đã tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật.

Đối tượng cầm đầu Hồ Minh Đạt (Ảnh: Lê Trai).

Nhóm này sử dụng hợp đồng mua bán nợ để hợp thức hóa hoạt động, thực chất là đòi nợ thuê với tỷ lệ ăn chia 30%-50%. Thông qua mối quan hệ với Nguyễn Trung Đức (SN 1978), nhóm của Đạt nhận đòi khoản nợ khoảng 70 tỷ đồng cho bà N.T.B.T. từ bà T.T.B.B..

Sau khi ký kết hợp đồng giả cách, các đối tượng liên tục tổ chức nhiều lượt đến nhà riêng và cơ sở kinh doanh của bà B. để chửi bới, đe dọa, gây áp lực tinh thần, buộc trả nợ.

Từ cuối tháng 7/2025 đến đầu tháng 10/2025, các đối tượng mặc đồng phục công ty, để lộ hình xăm, đi ô tô đến trước nhà và cửa hàng của con nợ. Tại đây, nhóm người lớn tiếng đe dọa, cản trở hoạt động kinh doanh. Một số đối tượng còn có hành vi hành hung, đập phá tài sản, uy hiếp tinh thần người thân và nhân viên của bị hại nhằm ép buộc trả tiền.

Nguyễn Thị Giang vợ ông trùm Hồ Minh Đạt (Ảnh: Lê Trai).

Đáng chú ý, các đối tượng chia thành nhiều nhóm, liên tục thay phiên nhau bám địa bàn, gây sức ép kéo dài, khiến bị hại hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và hoạt động kinh doanh.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan, trong đó có một số đối tượng đang bỏ trốn để xử lý theo quy định pháp luật.