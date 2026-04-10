Thủ đoạn đòi khoản nợ 70 tỷ đồng của vợ chồng Giám đốc Công ty Nhất Tín

Liên quan đến vụ bắt nhóm đòi nợ do Hồ Minh Đạt (SN 1972, Giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, tiếp tục lấy lời khai, làm rõ thủ đoạn cũng như mở rộng truy bắt các đối tượng có liên quan.

Hồ Minh Đạt cùng vợ bị bắt (Ảnh: Lê Trai).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đạt khai trước đây ông ta kinh doanh ngành may rồi chuyển sang mua bán sầu riêng. Năm 2021, Đạt thành lập Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín, thu nhận một số người xăm trổ để đi đòi nợ.

Khi có người liên hệ nhờ đòi nợ, Đạt sẽ xem xét hồ sơ của khách. Trường hợp khách có đầy đủ giấy tờ chứng minh khoản nợ, Đạt sẽ đồng ý ký hợp đồng, ăn chia theo tỷ lệ 30%-50% trên tổng số tiền đòi được.

Để đối phó cơ quan chức năng, nhóm này sử dụng các hợp đồng giả cách. Ngoài ra, nhân viên khi đi đòi nợ sẽ được Đạt trang bị quần áo công ty, giấy giới thiệu đầy đủ.

Tang vật trong vụ án được cảnh sát thu giữ (Ảnh: Lê Trai).

Khi đến nhà con nợ, nhóm này la lối, hành hung, đập phá tài sản nhằm gây sức ép cho con nợ. Nếu con nợ không trả tiền, nhóm này liên tục cử người đến nhà đòi, gây mất uy tín của con nợ cũng như làm cho họ hoảng loạn tinh thần, phải trả tiền.

Thủ đoạn này cũng tương tự nhóm của trùm mua bán nợ Được “Đất Bắc” và Phong Lê. Đạt thừa nhận có mối quan hệ ngoài xã hội với hai ông trùm trên, nhưng họ chưa bắt tay thực hiện phi vụ nào.

8 đối tượng bị bắt trong đường dây (Ảnh: Lê Trai).

Nói về người vợ Nguyễn Thị Giang, Đạt cho biết cả 2 cưới nhau hồi năm 2025. Giang thường cơm nước cho chồng và một số nhân viên dưới trướng ông ta. Ngoài ra, mỗi lần Đạt đi đòi nợ, người vợ cũng tham gia.

Trong vụ đòi khoản nợ 70 tỷ đồng của bà T.T.B.B. (ngụ phường Tam Long), bà Giang xông vào cửa hàng của nạn nhân la lối, gây mất trật tự, ảnh hưởng đến việc làm ăn của con nợ.

Ngoài ra, từ cuối tháng 7/2025 đến đầu tháng 10/2025, Đạt cùng vợ và nhóm đàn em đã có hơn 20 lần đến nhà con nợ, lớn tiếng đe dọa, cản trở hoạt động kinh doanh. Một số đối tượng còn có hành vi hành hung, đập phá tài sản, uy hiếp tinh thần người thân và nhân viên của bị hại nhằm ép buộc trả tiền.

Với hành vi gây sức ép để đòi nợ, Đạt cùng Giang và 6 người khác bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, khởi tố, bắt tạm giam về tội Cưỡng đoạt tài sản.