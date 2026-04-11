Vết trượt từ môi giới bất động sản đến nhân viên đòi nợ thuê ở TPHCM

Liên quan đến nhóm cưỡng đoạt tài sản do Hồ Minh Đạt (Giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín) cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đang làm rõ vai trò của những đối tượng có liên quan, trong đó có nhóm nhân viên được cử đi đòi nợ thuê.

Đặng Thanh Vương (ở giữa), Hồ Minh Đạt (bìa phải) lúc bị bắt (Ảnh: Lê Trai).

Trong số những nhân viên bị bắt có Đặng Thanh Vương (SN 1993). Vương trước kia làm nhân viên môi giới bất động sản ở khu vực Lâm Đồng. Tuy nhiên, những năm gần đây, thị trường bất động sản gần như đóng băng, việc kinh doanh được bị can đánh giá là thất bại.

Vương quen biết với Hồ Minh Đạt từ nhiều năm trước nhưng chưa hợp tác kinh doanh. Gần đây, thấy Vương buồn chuyện làm ăn, Đạt mở lời kêu gọi người em xuống làm chung với ông ta. Đạt cũng khoe mới ký được hợp đồng lớn, đòi khoản nợ 70 tỷ cho bà N.T.B.T. từ bà T.T.B.B.. Nếu Vương tham gia và đòi được tiền sẽ được ông ta chia chác.

“Anh Đạt nói hợp đồng lớn, tôi xuống đòi được tiền thì anh cho. Chứ anh Đạt cũng chưa hứa hẹn gì thêm và tôi cũng chưa nhận được đồng nào từ anh ấy”, Vương khai.

Các đối tượng cùng số tang vật trong vụ án (Ảnh: Lê Trai).

Sau khi đồng ý về làm cho Đạt, Vương có nhiệm vụ đi xác minh công nợ, ngồi trước nhà con nợ để gây áp lực, buộc nạn nhân ra gặp và đòi tiền. Mỗi lần đi đòi nợ, Đạt chia nhân viên làm nhiều nhóm, có nhóm đến nhà con nợ và nhóm đến cửa hàng của bà B..

“Chúng tôi đến nhà và cửa hàng của bà B. hơn 20 lần để gây áp lực và đòi nợ. Tất cả chi phí đi lại, ăn uống đều do anh Đạt chu cấp”, Vương cho biết thêm, bà Nguyễn Thị Giang (vợ Đạt) cũng có vai trò giúp sức tích cực cho chồng, lo cơm nước cho nhân viên.

Vương thừa nhận anh ta kém hiểu biết về pháp luật, nên khi Đạt gọi về làm thì đi theo. Đến khi bị bắt, Vương nhận nhận thức được hành vi của mình là sai trái.

“Tôi mong được cơ quan chức năng khoan hồng để sớm trở về làm lại cuộc đời”, Vương nói.