Vết trượt từ môi giới bất động sản đến nhân viên đòi nợ thuê ở TPHCM
(Dân trí) - Kinh doanh bất động sản thất bại, Đặng Thanh Vương đi theo lời mời gọi của Hồ Minh Đạt để trở thành nhân viên đòi nợ thuê. Chính quyết định sai lầm ấy đã đẩy người này vào vòng lao lý.
Liên quan đến nhóm cưỡng đoạt tài sản do Hồ Minh Đạt (Giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín) cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đang làm rõ vai trò của những đối tượng có liên quan, trong đó có nhóm nhân viên được cử đi đòi nợ thuê.
Trong số những nhân viên bị bắt có Đặng Thanh Vương (SN 1993). Vương trước kia làm nhân viên môi giới bất động sản ở khu vực Lâm Đồng. Tuy nhiên, những năm gần đây, thị trường bất động sản gần như đóng băng, việc kinh doanh được bị can đánh giá là thất bại.
Vương quen biết với Hồ Minh Đạt từ nhiều năm trước nhưng chưa hợp tác kinh doanh. Gần đây, thấy Vương buồn chuyện làm ăn, Đạt mở lời kêu gọi người em xuống làm chung với ông ta. Đạt cũng khoe mới ký được hợp đồng lớn, đòi khoản nợ 70 tỷ cho bà N.T.B.T. từ bà T.T.B.B.. Nếu Vương tham gia và đòi được tiền sẽ được ông ta chia chác.
“Anh Đạt nói hợp đồng lớn, tôi xuống đòi được tiền thì anh cho. Chứ anh Đạt cũng chưa hứa hẹn gì thêm và tôi cũng chưa nhận được đồng nào từ anh ấy”, Vương khai.
Sau khi đồng ý về làm cho Đạt, Vương có nhiệm vụ đi xác minh công nợ, ngồi trước nhà con nợ để gây áp lực, buộc nạn nhân ra gặp và đòi tiền. Mỗi lần đi đòi nợ, Đạt chia nhân viên làm nhiều nhóm, có nhóm đến nhà con nợ và nhóm đến cửa hàng của bà B..
“Chúng tôi đến nhà và cửa hàng của bà B. hơn 20 lần để gây áp lực và đòi nợ. Tất cả chi phí đi lại, ăn uống đều do anh Đạt chu cấp”, Vương cho biết thêm, bà Nguyễn Thị Giang (vợ Đạt) cũng có vai trò giúp sức tích cực cho chồng, lo cơm nước cho nhân viên.
Vương thừa nhận anh ta kém hiểu biết về pháp luật, nên khi Đạt gọi về làm thì đi theo. Đến khi bị bắt, Vương nhận nhận thức được hành vi của mình là sai trái.
“Tôi mong được cơ quan chức năng khoan hồng để sớm trở về làm lại cuộc đời”, Vương nói.
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM về việc điều tra mở rộng vụ án do nhóm đối tượng Được “Đất Bắc” thực hiện, Phòng Cảnh sát hình sự xác định nhóm đối tượng thuộc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín cấu kết thực hiện cưỡng đoạt tài sản, xảy ra tại phường Tam Long và khu vực chợ Bà Rịa.
Theo cơ quan điều tra, Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín do Hồ Minh Đạt làm Giám đốc, cùng vợ là Nguyễn Thị Giang và nhiều nhân viên đã tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật. Nhóm này sử dụng hợp đồng mua bán nợ để hợp thức hóa hoạt động, thực chất là đòi nợ thuê với tỷ lệ ăn chia 30%-50%. Thông qua mối quan hệ với Nguyễn Trung Đức (SN 1978), nhóm của Đạt nhận đòi khoản nợ khoảng 70 tỷ đồng cho bà N.T.B.T. từ bà T.T.B.B..
Từ cuối tháng 7/2025 đến đầu tháng 10/2025, các đối tượng mặc đồng phục công ty, để lộ hình xăm, đi ô tô đến trước nhà và cửa hàng của con nợ. Tại đây, nhóm người lớn tiếng đe dọa, cản trở hoạt động kinh doanh. Một số đối tượng còn có hành vi hành hung, đập phá tài sản, uy hiếp tinh thần người thân và nhân viên của bị hại nhằm ép buộc trả tiền.