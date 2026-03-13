Bắt 3 đối tượng trong vụ án mua bán 10kg ma túy

Ngày 13/3, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã phê chuẩn lệnh khởi tố, tạm giam 3 đối tượng trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Hoàn Nam (37 tuổi, trú tại TPHCM); Châu Nguyễn Trung Hiếu (29 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng) và Phan Văn Cầu (36 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai).

Đối tượng Nam và Hiếu bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk).

Theo điều tra, ngày 2/3, Nam và Hiếu đã mua 10kg ma túy loại methamphetamine để bán lại cho người khác nhằm thu lợi bất chính. Tuy nhiên, khi các đối tượng chưa kịp bán đã bị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tỉnh này phát hiện, bắt quả tang.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Phan Văn Cầu nhiều lần mua ma túy của Nam rồi bán lại cho người khác để kiếm lời.