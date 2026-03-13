Bắt tạm giam thanh niên trộm xe tải 2,9 tấn

Liên quan vụ thanh niên lái trộm xe tải 2,9 tấn xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang, sáng 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam Nguyễn Thanh Phong (28 tuổi, ở An Giang) về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, lúc 17h30 ngày 22/2, Phong đi đến khu vực ấp 1, xã Tri Tôn, phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 67H-030.XX, trị giá khoảng 350 triệu đồng của anh Phạm Gia Trí (26 tuổi) đang đậu trước cửa nhà và chìa khóa có gắn sẵn trên xe.

Thấy xung quanh không có người, Phong đã lái trộm xe tải trên.

Chiếc xe tải bị lái trộm (Ảnh: Công an cung cấp)

Trên đường tẩu thoát, Phong bị anh Trí phát hiện truy đuổi. Khi Phong điều khiển xe bỏ chạy đến khu vực ấp Tân Trung, xã Cô Tô thì bị Tổ tuần tra Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Phong khai nhận đi làm thuê tại Tri Tôn. Do cần tiền tiêu xài sau Tết, đối tượng trộm xe nhằm mục đích đưa về Đồng Nai tiêu thụ.