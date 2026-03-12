"Nổ" giúp kẻ ăn trộm cá quý thoát tội, người đàn ông bị bắt

Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố, bắt giam Trần Văn Toán (39 tuổi, trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, trong một lần đi nhậu ở nhà bạn, Toán có nghe đến vụ việc Dương Văn Bình (31 tuổi, trú tại phường Phú Yên) đang lo lắng khi bị công an triệu tập, điều tra do ăn trộm một con cá huyết long quý hiếm trị giá 60 triệu đồng tại một cửa hàng.

Đối tượng Trần Văn Toán tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của Bình, Toán nói dối quen biết cửa hàng cá cảnh và có khả năng “dàn xếp” để người bị hại rút đơn tố giác, từ đó cơ quan công an sẽ không xử lý nữa.

Tin tưởng, Bình đã nhiều lần chuyển cho Toán tổng số tiền 31,5 triệu đồng để "lo việc". Nhận được tiền, Toán đã sử dụng để tiêu xài cá nhân.

Riêng Dương Văn Bình sau đó bị cơ quan công an khởi tố, bắt giam về tội Trộm cắp tài sản. Biết bị lừa, Bình đã tố giác hành vi lừa đảo của Toán đến công an.

Ngoài vụ việc trên, trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định trong năm 2025, với việc "nổ" có quen biết nhiều người trong các cơ quan Nhà nước, Toán đã nhận tiền để giúp người dân làm các giấy tờ, "chạy" án rồi chiếm đoạt tài sản.