Bắt tạm giam Lê Anh Hùng vì tuyên truyền chống phá Nhà nước

Ngày 12/3, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Anh Hùng (53 tuổi, trú phường Định Công, TP Hà Nội) để điều tra về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước.

Lê Anh Hùng (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo Công an TP Hà Nội, các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.