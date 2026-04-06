Bảo Tín Minh Châu "giấu" doanh thu 9.700 tỷ đồng

Chiều 6/4, Công an TP Hà Nội công bố thông tin liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Theo cơ quan điều tra, ông Vũ Minh Châu, người sáng lập Bảo Tín Minh Châu, cùng Vũ Minh Tú (Trưởng Ban Trợ lý độc lập) và 2 nhân viên kế toán của Công ty Bảo Tín Minh Châu bị khởi tố cùng về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Vũ Minh Châu và 3 bị can khác trong vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan, công an đã thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.

Công an Hà Nội cho biết, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Vũ Minh Châu làm tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Từ ngày 28/10/2024 đến nay, công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh, người chung sống với ông Châu như vợ chồng.

Công an thu giữ nhiều tài liệu tại một cơ sở Bảo Tín Minh Châu (Ảnh: Hải Nam).

Trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế gồm: Phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để kê khai báo thuế.

Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của công ty, bước đầu, cơ quan điều tra xác định doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.