Bảo Tín Minh Châu kinh doanh ra sao?

Thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu vốn nổi tiếng lâu đời tại Hà Nội. Theo thông tin trên website, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được thành lập từ năm 1995, có trụ sở tại phố Trần Nhân Tông (Hà Nội). Người đại diện theo pháp luật hiện nay là bà Phạm Lan Anh (sinh năm 1976), chức vụ Giám đốc.

Doanh nghiệp này giới thiệu hiện tại có 3 cơ sở kinh doanh chính tại Hà Nội (số nhà 15, 29 Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng và 139 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy) với hơn 200 điểm bán trên toàn quốc. 3 điểm kinh doanh tại Hà Nội của Bảo Tín Minh Châu chiều 25/3 đóng cửa tạm ngừng giao dịch, xuất hiện lực lượng công an đến làm việc.

Tại thời điểm tháng 5/2018, công ty này có vốn điều lệ 100 tỷ đồng do 2 cổ đông góp vốn. Trong đó, ông Vũ Minh Châu góp 90,17 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ góp vốn 90,17%. Cổ đông còn lại là ông Vũ Phương Nam. Ông Vũ Minh Châu là Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Bảo Tín Minh Châu.

Đến tháng 6/2024, Bảo Tín Minh Châu tăng vốn lên 300 tỷ đồng, do ông Vũ Minh Châu góp thêm 200 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của ông này tăng lên 96,72%.

Thông tin về vốn điều lệ của Bảo Tín Minh Châu (Ảnh: Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

Đến tháng 10/2024, vị trí Giám đốc và Người đại diện pháp luật của Bảo Tín Minh Châu được chuyển sang cho bà Phạm Lan Anh cho đến nay.

Sau hơn 30 năm phát triển trong lĩnh vực vàng bạc đá quý, Bảo Tín Minh Châu mới đây đã bổ sung ngành kinh doanh bất động sản, mở rộng lĩnh vực hoạt động.

Theo Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Bảo Tín Minh Châu đã đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Ngành nghề kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu được bổ sung mới đây (Ảnh: Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

Doanh nghiệp cũng cập nhật và mở rộng một số lĩnh vực hoạt động khác như kiểm tra và phân tích kỹ thuật (dịch vụ thử nghiệm xác định hàm lượng vàng), đại lý môi giới, đấu giá hàng hóa, bán lẻ vàng bạc, đá quý và đồ trang sức, cũng như bán lẻ nước rửa trang sức.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, vào tháng 9/2025, Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) ban hành quyết định xử phạt về hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với Bảo Tín Minh Châu.

Doanh nghiệp bị phạt do có hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh.

Bên cạnh việc nộp phạt hành chính, Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết doanh nghiệp này buộc phải cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm trên trang web chính thức.

Trước đó vào tháng 5/2025, doanh nghiệp này cũng bị Ngân hàng Nhà nước phạt do có bất cập, vi phạm về thuế, hóa đơn chứng từ kế toán, phòng chống rửa tiền... trong xác định giá mua bán vàng. Ngân hàng Nhà nước đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Thời gian qua, trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh, tại các điểm kinh doanh vàng bạc đá quý của Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội liên tục xuất hiện cảnh tượng người dân xếp hàng chờ mua vàng, một số ít bán ra. Nhiều thời điểm người dân chỉ mua được số lượng nhỏ vàng hoặc ghi giấy hẹn chờ ngày giao hàng. Không ít người dân cho biết không mua được vàng tại đây dù trở lại nhiều lần do cửa tiệm báo hết hàng.