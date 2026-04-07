Giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu ra sao sau khi lãnh đạo bị khởi tố?

Ngay từ đầu buổi sáng 7/4, tại Hà Nội, khu vực trước cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Cầu Giấy và Trần Nhân Tông đã xuất hiện cảnh người dân xếp hàng chờ giao dịch. Lượng khách vẫn duy trì khá đông.

Theo ghi nhận tại các cửa hàng, hoạt động mua bán diễn ra ổn định. Nhân viên cho biết mỗi khách hàng hiện được mua tối đa 10 lượng vàng nhẫn tròn trơn. Với các giao dịch nhỏ từ 3 chỉ trở xuống, khách có thể nhận vàng ngay sau khi thanh toán. Trong khi đó, các giao dịch lớn hơn sẽ được hẹn lịch giao vào ngày 22/4.

Với vàng miếng, khách được mua tối đa 1 lượng và nhận ngay tại thời điểm hoàn thành thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (Ảnh: Huỳnh Anh).

Tại điểm bán ở Cầu Giấy, chị Lan (32 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết nắm được thông tin ông Vũ Minh Châu, nhà sáng lập và sở hữu thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, bị khởi tố với cáo buộc vi phạm quy định về kế toán trong quá trình kinh doanh. Tuy nhiên, chị cho biết các hoạt động của cửa hàng vẫn diễn ra bình thường nên vẫn đến giao dịch.

Trong khi đó, anh Hùng (45 tuổi, kinh doanh tự do) chia sẻ đã theo dõi diễn biến giá vàng liên tục và quyết định mua vào từ sớm. Anh cho rằng quy định giới hạn số lượng mỗi khách trước đây khiến kế hoạch tích lũy phần nào bị ảnh hưởng.

Ở chiều ngược lại, tại điểm chuyên thu mua vàng của Bảo Tín Minh Châu ở Trần Nhân Tông, lượng khách đến bán ra lại khá thưa thớt.

Anh Quang Duy (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết đã có mặt từ sớm để làm thủ tục mua vàng. “Tôi tích góp được một khoản sau vài tháng nên tranh thủ lúc giá đang mềm hơn để mua thêm”, anh chia sẻ.

Anh Duy cũng bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, công bố rõ ràng về chất lượng và trọng lượng vàng trên thị trường. Theo anh, đây là yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin, đặc biệt trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động thời gian gần đây.

Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu ở Cầu Giấy (Ảnh: Ngọc Linh).

Bảo Tín Minh Châu chiều qua (6/4) đã phát đi thông báo chính thức liên quan đến những thông tin xuất hiện gần đây về một số cá nhân trong ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cho biết đang "phối hợp nghiêm túc" với cơ quan chức năng, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu để phục vụ quá trình xác minh. Hoạt động kinh doanh hiện vẫn diễn ra bình thường, đảm bảo thông suốt.

Về chất lượng sản phẩm, Bảo Tín Minh Châu cho biết toàn bộ vàng bạc, đá quý đều đáp ứng tiêu chuẩn về tuổi, khối lượng và chất lượng.

Doanh nghiệp cam kết sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng sẽ nghiêm túc tuân thủ các yêu cầu pháp lý, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm ổn định hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Bảo Tín Minh Châu cho biết mọi thông tin cập nhật sẽ được công bố trên các kênh truyền thông chính thức, đồng thời gửi lời xin lỗi tới khách hàng, đối tác và các bên liên quan về những lo lắng phát sinh trong thời gian qua.

Sáng nay (7/4), phía doanh nghiệp thông báo toàn bộ các cơ sở kinh doanh mở cửa hoạt động và phục vụ khách hàng thực hiện các giao dịch mua - bán - trao đổi bình thường.

Đại diện doanh nghiệp nêu, trước sự quan tâm của khách hàng trong những ngày qua, doanh nghiệp ghi nhận hoạt động tại các cơ sở diễn ra ổn định, đồng thời liên tục cập nhật hình ảnh thực tế, đảm bảo đội ngũ tư vấn phục vụ tận tâm cùng quy trình mua bán minh bạch, chuyên nghiệp.

Bảo Tín Minh Châu là một trong những thương hiệu vàng lớn tại Hà Nội, được ông Vũ Minh Châu thành lập năm 1995. Hiện, thương hiệu có 4 cơ sở kinh doanh ở Hà Nội và hơn 200 đại lý trên toàn quốc.

Theo báo cáo trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Bảo Tín Minh Châu có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, tính đến ngày 26/1 năm nay. Ông Vũ Minh Châu nắm hơn 97% cổ phần.