Kết luận thanh tra Bảo Tín Minh Châu được công bố gần một năm trước có gì?

Chiều 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố ông Vũ Minh Châu (73 tuổi), người sáng lập thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ông Châu, Công an Hà Nội còn khởi tố Vũ Minh Tú (Trưởng Ban Trợ lý độc lập) và 2 nhân viên kế toán của Công ty Bảo Tín Minh Châu với cùng tội danh.

Hồi tháng 5/2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng đã công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Bảo Tín Minh Châu có các vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế... trong hoạt động kinh doanh vàng.

Cơ quan Thanh tra đã báo cáo, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Ngoài ra, Công ty Bảo Tín Minh Châu còn vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; vi phạm về giao dịch bán vàng với giá bán cao hơn giá niêm yết.

Bảo Tín Minh Châu không công bố trên website của công ty thông tin vận chuyển và giao nhận; không công bố trên website quy trình tiếp nhận, trách nhiệm xử lý khiếu nại của khách hàng và cơ chế giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng được giao kết;

Doanh nghiệp không xây dựng, ban hành chính sách đảm bảo an toàn, an ninh cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng trên website; không xây dựng chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng trên trang chủ website thương mại điện tử.

Bảo Tín Minh Châu cũng có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Đối với việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động phòng, chống rửa tiền (PCRT), Thanh tra kết luận Công ty Bảo Tín Minh Châu đã ban hành quy định nội bộ về PCRT sai thẩm quyền, không đầy đủ nội dung theo quy định; không thực hiện lưu trữ thông tin liên quan đến khách hàng, giao dịch phải báo cáo...

Đối với kết luận về việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế, Thanh tra NHNN cho hay Công ty Bảo Tín Minh Châu hạch toán chi phí quà tặng vào giá vốn của hàng hóa dịch vụ mua vào không đúng quy định, dẫn đến giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp...

Ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã có báo cáo một số vụ việc qua thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty Bảo Tín Minh Châu có vi phạm pháp luật, dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Bảo Tín Minh Châu liên quan đến một số vi phạm quy định về hoạt động phòng, chống rửa tiền và chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng với tổng số tiền phạt là 2,64 tỷ đồng.

Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu ở Cầu Giấy (Ảnh: Mạnh Quân).

Chiều 25/3, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, lực lượng công an, cảnh sát đã xuất hiện tại 3 điểm mua bán vàng của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội. Các cửa hàng trên phố Cầu Giấy, Trần Nhân Tông của thương hiệu sau đó đều đóng cửa cuốn, tạm dừng giao dịch. Trong quá trình làm việc, lực lượng chức năng đã đưa ra nhiều thùng tài liệu dán niêm phong, đưa lên nhiều lượt ôtô chờ sẵn. Đến trưa 26/3, giao dịch tại 3 điểm trên diễn ra bình thường.

Các cửa hàng Bảo Tín Minh Châu thuộc sự quản lý của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Đây là một thương hiệu vàng lớn tại Hà Nội, được ông Vũ Minh Châu thành lập năm 1995.

Người đại diện theo pháp luật hiện nay là bà Phạm Lan Anh (sinh năm 1976), chức vụ Giám đốc.

Tại thời điểm tháng 5/2018, công ty này có vốn điều lệ 100 tỷ đồng do 2 cổ đông góp vốn. Trong đó, ông Vũ Minh Châu góp 90,17 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ góp vốn 90,17%. Cổ đông còn lại là ông Vũ Phương Nam. Ông Vũ Minh Châu là Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Bảo Tín Minh Châu.

Đến tháng 6/2024, Bảo Tín Minh Châu tăng vốn lên 300 tỷ đồng, do ông Vũ Minh Châu góp thêm 200 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của ông này tăng lên 96,72%.

Thông tin về vốn điều lệ của Bảo Tín Minh Châu (Ảnh: Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

Bảo Tín Minh Châu đã đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Thời gian qua, trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh, tại các điểm kinh doanh vàng bạc đá quý của Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội liên tục xuất hiện cảnh tượng người dân xếp hàng chờ mua vàng, một số ít bán ra. Nhiều thời điểm người dân chỉ mua được số lượng nhỏ vàng hoặc ghi giấy hẹn chờ ngày giao hàng. Không ít người dân cho biết không mua được vàng tại đây dù trở lại nhiều lần do cửa tiệm báo hết hàng.