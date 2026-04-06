Ông chủ Bảo Tín Minh Châu bị khởi tố: Doanh nghiệp lên tiếng

Bảo Tín Minh Châu vừa phát đi thông báo chính thức liên quan đến những thông tin xuất hiện gần đây về một số cá nhân trong ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cho biết đang "phối hợp nghiêm túc" với cơ quan chức năng, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu để phục vụ quá trình xác minh. Hoạt động kinh doanh hiện vẫn diễn ra bình thường, đảm bảo thông suốt.

Về chất lượng sản phẩm, Bảo Tín Minh Châu cho biết toàn bộ vàng bạc, đá quý đều đáp ứng tiêu chuẩn về tuổi, khối lượng và chất lượng.

Doanh nghiệp cam kết sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng sẽ nghiêm túc tuân thủ các yêu cầu pháp lý, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm ổn định hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Bảo Tín Minh Châu cho biết mọi thông tin cập nhật sẽ được công bố trên các kênh truyền thông chính thức, đồng thời gửi lời xin lỗi tới khách hàng, đối tác và các bên liên quan về những lo lắng phát sinh trong thời gian qua.

Công an xuất hiện tại cơ sở vàng bạc Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội ngày 25/3 (Ảnh: Hải Nam).

Bỏ ngoài sổ sách 9.700 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước 150 tỷ đồng

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, ông Châu cùng con trai là Vũ Minh Tú - Trưởng ban trợ lý độc lập - và hai nữ nhân viên kế toán bị khởi tố ngày 2/4 về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế gồm phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để kê khai báo thuế.

Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của công ty, bước đầu, cơ quan điều tra xác định doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.