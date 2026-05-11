Bán thực phẩm giả, Giám đốc Herbitech bị cáo buộc rửa tiền bằng đất

VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 19 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Herbitech với các cáo buộc Sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, Vi phạm quy định về kế toán và Rửa tiền. Trong đó, Giám đốc Herbitech Phạm Vũ Khiêm bị truy tố về cả 3 tội danh.

Theo cáo trạng, Khiêm bị cáo buộc đã sử dụng khoản tiền có nguồn gốc từ hoạt động sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả và vi phạm quy định kế toán để đầu tư thuê đất tại khu công nghiệp, nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

Cụ thể, tháng 6/2023, Khiêm chỉ đạo vợ là Trần Thị Huệ thành lập Công ty CP Dược phẩm Herbitech, do Huệ làm giám đốc. Sau đó, pháp nhân này được sử dụng để ký hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất tại khu công nghiệp Yên Quang.

Ngày 14/1/2025, Công ty CP Dược phẩm Herbitech ký hợp đồng với Công ty CP An Việt Hòa Bình để thuê lại thửa đất rộng 4.853m2 tại khu công nghiệp Yên Quang, xã Thịnh Minh, Phú Thọ, thời hạn sử dụng 50 năm, với tổng số tiền hơn 12,7 tỷ đồng.

Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty Herbitech (Ảnh: C.A.).

Quá trình thanh toán, Khiêm chuyển khoản đặt cọc lần đầu bằng tài khoản cá nhân. Những lần sau, bị can này bị cáo buộc chỉ đạo vợ sử dụng tiền lợi nhuận của Herbitech nộp vào tài khoản Công ty CP Dược phẩm Herbitech hoặc chuyển cho các cổ đông để họ nộp vào tài khoản công ty, sau đó thanh toán tiền thuê đất.

VKS xác định tổng số tiền Khiêm dùng để đầu tư sinh lời là hơn 12,3 tỷ đồng. Khoản tiền này bị cáo buộc có nguồn gốc từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán.

Ngoài cáo buộc rửa tiền, Phạm Vũ Khiêm còn bị truy tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Vợ Khiêm là Trần Thị Huệ bị truy tố về 2 tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 4/2025, Khiêm trực tiếp điều hành, quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Herbitech. Do muốn tăng lợi nhuận, Khiêm bị cáo buộc chỉ đạo sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe không đúng hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm, thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu để giảm chi phí.

Cơ quan tố tụng xác định Công ty Herbitech đã tiêu thụ ra thị trường 67 loại sản phẩm không bảo đảm chất lượng, bị xác định là hàng giả, có giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 1,4 tỷ đồng.

Để che giấu doanh thu, Khiêm còn bị cáo buộc chỉ đạo lập và sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán. Một hệ thống dùng để theo dõi nội bộ, phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí thực tế; hệ thống còn lại dùng để kê khai thuế, chỉ ghi nhận một phần doanh thu có hóa đơn.

VKS cho rằng hành vi này nhằm không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ nghĩa vụ thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 53 tỷ đồng. Đến nay, các bị can trong vụ án đã nộp tổng cộng hơn 8 tỷ đồng. Cơ quan chức năng cũng kê biên 2 căn chung cư tại Hà Nội của vợ chồng Khiêm.