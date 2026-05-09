Khởi tố nhóm lãnh đạo công ty sản xuất cà phê hòa tan giả ở Hưng Yên

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Công ty Cổ phần Detech Konnai có dấu hiệu sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm và phụ gia thực phẩm.

Sau quá trình xác minh, đơn vị đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm của doanh nghiệp này.

Hiện trường sản xuất hàng giả tại Công ty Cổ phần Detech Konnai (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, xảy ra tại Công ty Cổ phần Detech Konnai.

Bốn bị can bị khởi tố gồm Vũ Thị Hương, Giám đốc điều hành; Trương Viết Dũng, Giám đốc phụ trách nhà máy; Trần Hữu Thế, Phó giám đốc nhà máy và Nguyễn Hữu Khải, Tổ trưởng tổ sản xuất.

Theo điều tra, các bị can đã sản xuất và tiêu thụ cà phê hòa tan giả mang thương hiệu “Rock - Cafe Muối - Vietnamese Salted Instant Coffee”.

Khám xét nhà máy của công ty, cơ quan điều tra thu giữ 12.566 hộp cà phê thành phẩm chứa 198.698 gói cà phê hòa tan cùng 25.250 gói cà phê chưa đóng hộp.

Lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều sản phẩm mang thương hiệu “Cafe Muối Rock”, “Cafe socola và bạc hà Crush”, “Cafe dừa Chill”, “Cafe sữa Boost”, “Cafe nhân sâm LIFE” cùng máy móc, thiết bị và nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm để kịp thời phát hiện, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng.

Người tiêu dùng được khuyến nghị kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm trước khi mua và thông báo cho cơ quan chức năng nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn.