Thủ đoạn tráo công thức, sản xuất hơn 187.000 hộp sữa giả

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm bổ sung dành cho trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai.

Trong số này, Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Công ty Dược Quốc tế, cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood; Hoàng Mạnh Hà, cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, bị truy tố về 3 tội danh: Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Theo cáo trạng, giai đoạn 2019-2025, Vũ Mạnh Cường đứng tên, nhờ hoặc giao người khác đứng tên thành lập 9 công ty hoạt động độc lập tại Hà Nội để sản xuất, kinh doanh thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, chủ yếu là các loại sữa.

Trong hệ thống này, Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood được xác định là hai doanh nghiệp trực tiếp sản xuất. Bảy công ty còn lại nhập sản phẩm từ hai công ty sản xuất để bán ra thị trường.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, do Cường là cổ đông chính tại các công ty sản xuất và đều có vốn góp tại 7 công ty thương mại, từ năm 2021 đến tháng 4/2025, Cường cùng Hoàng Mạnh Hà trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Rance Pharma và Hacofood.

Sữa do Rance Pharma sản xuất (Ảnh: C.A.).

Để tăng lợi nhuận và tăng tính cạnh tranh, Cường, Hà cùng đồng phạm đã bàn bạc, thống nhất thay thế chất béo MCT bằng hỗn hợp Non Dairy Creamer; thay Axit Linoleic, Axit alpha Linolenic bằng Omega 369; thay thế một số đơn chất như Vitamine Cuvamix.

Không chỉ thay nguyên liệu, các bị can còn bị cáo buộc giảm hàm lượng một số thành phần trong quá trình sản xuất. Việc này khiến sản phẩm không đạt chuẩn theo hồ sơ công bố, không đúng với công thức ghi trên bao bì.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian trên, Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood đã sản xuất 187.025 lon/hộp sữa thuộc 426 mẫu sản phẩm, tương ứng 255 nhãn sản phẩm là hàng giả.

Trong số này, các bị can đã xuất bán cho 7 công ty thương mại 170.293 lon/hộp, doanh thu hơn 17 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 11 tỷ đồng.

Sau khi nhập hàng, 7 công ty thương mại tiếp tục bán ra thị trường 159.387 lon/hộp, thu hơn 44 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 28 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định tổng giá trị 187.025 lon/hộp hàng giả do Rance Pharma và Hacofood sản xuất là hơn 54 tỷ đồng, tính theo giá bán ra thị trường. Tổng số tiền thu lợi bất chính của 9 công ty do Vũ Mạnh Cường quản lý là hơn 39 tỷ đồng.

Đối với các cá nhân là cổ đông, đứng tên giám đốc của 7 công ty thương mại, VKSND Tối cao cho rằng những người này thực hiện việc bán sản phẩm do Rance Pharma và Hacofood sản xuất nhưng không biết Cường cùng đồng phạm thay đổi công thức, thay thế nguyên liệu. Vì vậy, cơ quan tố tụng xác định chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm của họ với vai trò đồng phạm về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Ngoài hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, Vũ Mạnh Cường còn bị cáo buộc lợi dụng các mối quan hệ để móc nối, liên hệ, đưa hối lộ cho một số cá nhân là lãnh đạo, cán bộ có khả năng kết nối với người có chức vụ, quyền hạn.

Mục đích của việc này là để được tạo điều kiện trong quá trình đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm tại Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình cũ.

Khi hành vi vi phạm bị phát hiện, Cường tiếp tục tìm cách kết nối, đưa tiền hối lộ nhằm giúp Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood không bị xử lý hình sự.

Theo cáo trạng, bị can đã dùng 150.000 USD, tương đương hơn 3,7 tỷ đồng, thông qua trung gian để đưa hối lộ, nhằm tìm người có chức vụ, quyền hạn can thiệp, giúp hai công ty không bị xử lý hình sự và sớm được giải phóng hàng hóa bị tạm giữ.