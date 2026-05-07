Tây Ninh phát hiện hơn 3 tấn bột ngọt, hạt nêm giả Ajinomoto, Knor

Ngày 6/5, Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố 3 người về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm.

Hai người bị bắt tạm giam gồm Dương Thị Yến Oanh (47 tuổi) và Hồ Tú Phụng (45 tuổi, cùng ngụ phường Bình Hưng Hòa, TPHCM); Dương Hoàng Hiếu (57 tuổi, ngụ xã Rạch Kiến, Tây Ninh) bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Oanh và Phụng bị công an bắt giữ (Ảnh: Thanh Phương).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, đặc biệt tại khu vực giáp ranh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện dấu hiệu hoạt động sản xuất hàng giả quy mô lớn.

Ngày 30/1, lực lượng chức năng triển khai nhiều tổ công tác phối hợp với Công an xã Long Cang kiểm tra khu nhà trọ tại ấp 12, xã Long Cang. Qua kiểm tra, công an phát hiện và thu giữ hơn 3 tấn bột ngọt, hạt nêm giả các nhãn hiệu nổi tiếng như Ajinomoto, Knor; hơn 5.000 bao bì in sẵn nhãn hiệu chưa sử dụng cùng một máy ép nhiệt và nhiều thiết bị, công cụ phục vụ việc sản xuất hàng giả.

Qua xác minh, công an xác định Oanh, Phụng và Hiếu tham gia sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm.

Tại cơ quan công an, những người này thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai, sau khi sản xuất, số phụ gia thực phẩm giả được đưa đi tiêu thụ tại các cửa hàng tạp hóa, hộ kinh doanh trên địa bàn Tây Ninh và một số tỉnh, thành lân cận nhằm thu lợi bất chính.

Vụ án đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.