Bà lão sợ liên quan vụ án ma túy, vội đến ngân hàng rút 300 triệu đồng

Sáng 10/10, Công an xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến 300 triệu đồng.

Theo đó, sáng 9/10, lực lượng công an nhận được thông tin bà N.T.T. (75 tuổi, trú tại thôn 10, xã Phúc Trạch) có biểu hiện bất thường khi đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền 300 triệu đồng. Nhận thấy nhiều dấu hiệu nghi vấn, lực lượng công an xã đã tiếp cận, xác minh sự việc.

Công an xã Phúc Trạch kịp thời phát hiện, giúp bà lão thoát bẫy lừa đảo (Ảnh: Phan Hằng).

Bà lão cho biết trước đó nhận được cuộc điện thoại từ một người lạ tự xưng là cán bộ công an, thông báo bà có liên quan đến một vụ án mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng yêu cầu bà lập tức chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản để phục vụ điều tra và đe dọa nếu tiết lộ thông tin sẽ bị bắt giữ, xử lý hình sự. Quá hoảng sợ, bà T. đã đến ngân hàng để rút tiền theo yêu cầu.

Công an xã Phúc Trạch đã trấn an tinh thần, giải thích để bà lão hiểu rõ về thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo bất kỳ yêu cầu nào qua điện thoại, đặc biệt là những cuộc gọi mạo danh cơ quan công an, tòa án, viện kiểm sát.

Khi gặp tình huống tương tự hoặc có nghi vấn, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn xử lý.