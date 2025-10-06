Nam sinh bị lừa 1,3 tỷ đồng, yêu cầu giữ bí mật với gia đình trong 3 ngày

Ngày 6/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của em N.D.G. (SN 2006, sinh viên năm 2, tạm trú tại phường Quy Nhơn), bị đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1,3 tỷ đồng.

Theo trình báo, G. nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người ở đầu dây tự xưng là Trung úy Nam, công tác tại Công an thành phố Hà Nội, thông báo G. bị nghi ngờ bán thông tin cá nhân cho người khác để lập tài khoản ảo rửa tiền phi pháp, nên yêu cầu nạn nhân hợp tác điều tra.

Sinh viên năm 2 ở Gia Lai bị đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng qua điện thoại (Ảnh: Chụp lại màn hình).

Để tạo niềm tin, người này mở camera cho G. thấy hình ảnh một người mặc quân phục công an cùng công cụ hỗ trợ. Đối tượng này cũng yêu cầu nạn nhân phải giữ bí mật với gia đình trong vòng 3 ngày, nếu tiết lộ sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Sau đó, đối tượng yêu cầu G. chuyển tiền vào tài khoản do chúng chỉ định để chứng minh vô tội và hứa sẽ hoàn trả.

Khi G. trả lời không có tiền, đối tượng gửi một thông báo về chương trình du học ngắn hạn tại Nhật Bản, yêu cầu nạn nhân gửi về cho gia đình để xin tiền.

Lo sợ, G. đã chuyển các thông tin này cho mẹ là bà T.. Tưởng thật, bà T. gom góp toàn bộ tiền dành dụm, vay mượn thêm người thân để gửi cho con trai 1,3 tỷ đồng.

Nhận tiền của mẹ, G. chuyển toàn bộ vào một tài khoản ngân hàng mang tên Nguyen Thanh Dat theo yêu cầu của đối tượng. Không thấy hoàn lại tiền như cam kết nên nạn nhân mới đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Trước đó, giữa tháng 7, em L.H.D.T. (SN 2004, ở trọ tại phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai), cũng bị lừa 450 triệu đồng với thủ đoạn tương tự.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai, nhóm lừa đảo mạo danh cơ quan công an gọi video nhằm tạo dựng lòng tin với các bị hại. Sau đó, chúng lợi dụng tâm lý sợ hãi của học sinh, sinh viên để đe dọa, gây áp lực và buộc nạn nhân làm theo.

Cơ quan này khuyến cáo, người dân cần cảnh giác hơn để phòng tránh thủ đoạn lừa đảo này. Nhà trường cũng phải thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền, cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng, chống lừa đảo.