Cảnh sát giải mã kịch bản lừa đảo "bắt cóc online"

Ngày 2/10, tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị đã phối hợp giải cứu thành công nam sinh viên năm nhất nghi bị "bắt cóc online" trên địa bàn.

Các đối tượng nhắm đến sinh viên, người trẻ tuổi để lừa đảo (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, lúc 16h ngày 22/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Cần Thơ nhận tin báo của bà H.T.C. (SN 1989, ngụ phường An Bình) về việc cháu trai là H.T.Đ. (SN 2007, trú phường Bình Thuỷ), sinh viên một trường đại học, nghi bị bắt cóc.

Theo đơn trình bày, gia đình không liên lạc được với em Đ. đồng thời còn bị một số đối tượng đe dọa, yêu cầu chuyển số tiền trên 450 triệu đồng để đổi lại sự an toàn của Đ..

Lo sợ người thân gặp nguy hiểm, người nhà đã chuyển 452.394.000 đồng cho nhóm người trên.

Qua xác minh, truy xét, đến 18h cùng ngày, cảnh sát phát hiện Đ. đang ở một nhà nghỉ trên địa bàn phường Bình Thủy. Tình trạng sức khoẻ của nam sinh bình thường và đã được đưa về với gia đình.

Tương tự, lúc 14h55 ngày 22/9, Công an phường Phú Lợi nhận được tin trình báo của ông P.M.Đ. (SN 1979, trú phường Bình Thủy) về việc cháu trai là em D.M.Q. (SN 2007) nghi bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 350 triệu đồng.

Công an phường Phú Lợi phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhanh chóng xác minh và phát hiện em Q. đang ở một nhà trọ gần đó.

Thời điểm đó Q. có biểu hiện lo lắng, sợ hãi, sức khỏe hoàn toàn bình thường, lực lượng công an đã đưa nạn nhân về nhà.

Theo cơ quan chức năng, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo “bắt cóc online” thường nhắm đến sinh viên, người trẻ tuổi, nhẹ dạ, cả tin, dễ bị đe dọa.

Ban đầu, các đối tượng liên hệ với nạn nhân yêu cầu kết bạn Zalo, Messenger, Telegram… Gửi đường link gia nhập vào phòng chat chung như Zoom, Zalo Group…

Tại đây, nhóm đối tượng giả danh là cơ quan chức năng: công an (điều tra viên, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an), kiểm sát (kiểm sát viên, viện kiểm sát nhân dân tối cao), tòa án (thẩm phán tòa án)..., dựng lên kịch bản thẩm vấn, dùng lời lẽ đe dọa rằng nạn nhân đang bị điều tra vi phạm pháp luật, đánh vào tâm lý sợ hãi, thiếu hiểu biết của nạn nhân từ đó đe dọa ép nạn nhân thực hiện giao các tài khoản mạng xã hội cho bọn chúng.

Sau đó đối tượng cô lập, ép nạn nhân tìm đến nhà nghỉ, khóa, tắt toàn bộ các thiết bị di động, không được giao tiếp với người bên ngoài.

Trong thời gian đó, bọn chúng sử dụng tài khoản mạng xã hội của nạn nhân nhắn tin, gọi điện thực hiện thủ đoạn lừa đảo, đe dọa người nhà nạn nhân, dựng lên một vụ việc bắt cóc đòi tiền chuộc nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gia đình nạn nhân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân, đặc biệt là sinh viên phải nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin vào các lời lẽ, dẫn dụ, đe dọa từ những người lạ mặt.

Khi nhận được những cuộc gọi có người tự xưng là cơ quan chức năng như công an, viện kiểm sát, toà án, bảo hiểm xã hội, công ty điện lực…. người dân phải tuyệt đối cảnh giác, kiểm tra lại những thông tin trên và trình báo ngay đến cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời, tránh những vụ việc lừa đảo đáng tiếc có thể xảy ra.