Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo giả học bổng du học nhắm vào sinh viên

Ngày 4/10, Công an Hưng Yên cho biết, thời gian gần đây tội phạm công nghệ cao lợi dụng không gian mạng để lừa đảo sinh viên ngày càng phức tạp. Các đối tượng giả danh nhà trường, gửi thông báo xét học bổng, hỗ trợ tài chính hoặc chương trình du học quốc tế.

Thông tin lừa đảo (Ảnh chụp lại: Nguyễn Dương).

Nội dung các thông báo giả buộc sinh viên phải chuyển khoản số tiền lớn vào tài khoản cá nhân để được xét duyệt, nếu không sẽ mất cơ hội. Một số sinh viên đã mắc bẫy, may mắn được công an và nhà trường kịp thời hỗ trợ.

Ban Giám hiệu khẳng định các giấy tờ trên đều giả mạo con dấu, chữ ký lãnh đạo, không có giá trị pháp lý. Nhà trường nhấn mạnh mọi thông tin về tuyển sinh, học bổng, du học chỉ công bố trên website, fanpage và kênh truyền thông chính thống.

Sinh viên được khuyến cáo không tin vào email, tin nhắn hay giấy tờ lạ; tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân khi chưa xác minh; cần đối chiếu văn bản với kênh chính thức và báo ngay cho cố vấn học tập hoặc Ban Giám hiệu khi gặp dấu hiệu bất thường.

Thời gian tới, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh sẽ phối hợp với Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức các chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh mạng và kỹ năng phòng tránh tội phạm công nghệ cao. Qua đó, giúp sinh viên nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ bản thân và hỗ trợ cộng đồng nhận diện thủ đoạn lừa đảo mới.