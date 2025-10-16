Bà lão đến ngân hàng rút toàn bộ tiền tiết kiệm để "phục vụ điều tra"

Ngày 16/10, Công an xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị cho biết đã phối hợp ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo qua mạng, giúp một bà lão 75 tuổi thoát nguy cơ mất 82 triệu đồng.

Vụ việc xảy ra vào ngày 16/10, khi bà L.T.L. (75 tuổi, trú tại thôn 8, xã Hoàn Lão) nhận được cuộc gọi video qua Zalo từ một đối tượng mạo danh cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an.

Cán bộ công an và nhân viên ngân hàng giúp bà L. thoát khỏi vụ lừa đảo (Ảnh: Công an xã Hoàn Lão).

Đối tượng thông báo bà L. có liên quan đến một vụ buôn bán ma túy và yêu cầu bà chuyển toàn bộ số tiền hiện có vào một tài khoản do hắn cung cấp để "phục vụ điều tra".

Tin lời kẻ lừa đảo, bà L. đã đến ngân hàng để rút toàn bộ số tiền gửi tiết kiệm, cộng với tiền mặt có sẵn, tổng cộng khoảng 82 triệu đồng, với ý định chuyển cho đối tượng.

Nhờ sự phối hợp kịp thời giữa Công an xã Hoàn Lão và ngân hàng, giao dịch đã được ngăn chặn. Cán bộ công an đã giải thích rõ ràng cho bà L. về thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng trên không gian mạng.

Sau khi được giải thích, bà L. bày tỏ lòng biết ơn đến cán bộ công an và nhân viên ngân hàng đã giúp bà tránh khỏi việc mất một số tiền lớn.

Công an xã Hoàn Lão khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội. Khi nhận được các cuộc gọi lạ hoặc có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.