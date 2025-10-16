Rao bán "bùa yêu" trên mạng xã hội, lừa đảo hơn 100 người

Sáng 16/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa làm rõ vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rao bán “bùa yêu”, “bùa đòi nợ”, “bùa làm ăn” trên mạng xã hội.

Công an xác định đối tượng đứng sau các trang Facebook, Zalo “Bùa yêu xứ Mường”, “Bùa ngải xứ Mường”… là Bùi Văn Khiểm, 29 tuổi, trú tại xóm Chạo Nạc, xã Mường Vang, Phú Thọ.

Đối tượng Bùi Văn Khiểm (Ảnh: Công an cung cấp).

Các trang mạng do Khiểm điều hành thường xuyên đăng tải video, hình ảnh hành lễ, cùng các lời quảng cáo có khả năng “làm bùa yêu hiệu nghiệm 100%”, “gọi người yêu quay lại sau 3 ngày”.

Đối tượng yêu cầu người có nhu cầu chuyển khoản từ 500.000 đồng đến 4,5 triệu đồng để làm lễ từ xa và chế tác bùa.

Sau khi nhận được tiền, đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc đổi tên trang mạng xã hội, khiến người bị hại không thể liên hệ. Nhiều người vì xấu hổ, ngại trình báo nên các vụ việc khó được phát hiện sớm.

Theo công an, Khiểm thường xuyên thay đổi các số điện thoại, sử dụng thông tin cá nhân của người thân, bạn bè để mở tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động lừa đảo.

Bước đầu công an xác định Bùi Văn Khiểm đã chiếm đoạt của hơn 100 người trên toàn quốc với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Trang Facebook "Bùa Yêu Xứ Mường" do Khiểm lập ra để lừa đảo (Ảnh: Công an cung cấp).

Hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an nhận định đây là một thủ đoạn mới, lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, cả tin của người dân để trục lợi bất chính. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không tin tưởng vào các dịch vụ “bùa yêu”, “làm phép tâm linh” trên mạng.

Khi phát hiện các trang, tài khoản có dấu hiệu quảng cáo, rao bán “bùa phép” hoặc kêu gọi chuyển tiền với nội dung mập mờ, người dân nên chụp lại bằng chứng, báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.