Lĩnh án tù chung thân vì "chiêu mộ" 32 người Việt sang Campuchia lừa đảo

Sau 2 ngày nghị án, chiều 15/10, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt Phan Văn Phượng (SN 1991, trú tại xã Quang Đồng, Nghệ An) tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2022, trong thời gian sinh sống ở Campuchia, Phượng câu kết với một người đàn ông nước ngoài thành lập công ty với mục đích thực hiện các vụ lừa đảo nhắm vào các nạn nhân ở Việt Nam.

Bị cáo Phan Văn Phượng (dấu x) và các "nhân viên" trong công ty lừa đảo tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Vĩnh Khang).

Phượng về Việt Nam “chiêu mộ” nhân sự cho công ty, trong đó ưu tiên anh em, họ hàng... Có 32 người qua Campuchia đầu quân cho công ty của Phượng khi được hứa hẹn việc nhẹ, lương cao.

Tại trụ sở công ty, các nhân sự này phải học thuộc kịch bản “lừa đảo 3 lớp” mạo danh công an, kiểm sát viên, tòa án. Các nhân sự được chia thành từng tổ, phân công vị trí, vai diễn cụ thể để gọi điện cho người dân, hù dọa, thao túng tâm lý nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng lớp 1 (được gọi là D1) có nhiệm vụ gọi điện tìm kiếm bị hại, thông báo những người này có liên quan đến các vụ án ma túy, chuyển tiền..., sau đó sẽ chuyển cuộc gọi lên cho D2.

Nhóm D2 thao túng tâm lý các bị hại khiến họ sợ hãi, dễ điều khiển rồi chuyển cuộc gọi cho D3.

Nhóm D3 sẽ thực hiện các hành vi trực tiếp chiếm đoạt tài sản của các con mồi.

Số nhân viên này được trả lương cứng và tiền hoa hồng từ các vụ lừa đảo, mức hưởng hoa hồng tùy thuộc vào vai trò và đóng góp trong từng vụ việc cụ thể.

Từ tháng 4/2023 đến tháng 1/2024, bằng thủ đoạn trên, Phượng và đồng bọn đã thực hiện 5 vụ lừa đảo các nạn nhân là người Việt Nam, chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng. Trong đó, nạn nhân bị chiếm đoạt nhiều nhất gần 9 tỷ đồng.

Phan Văn Phượng và nhóm nhân viên của mình bị bắt giữ khi Công an tỉnh Nghệ An mở đợt tấn công các ổ nhóm lừa đảo xuyên biên giới vào đầu năm 2024.

Trong vụ án này, Phan Văn Phượng đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, tổ chức và trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo nên bị tuyên mức án tù chung thân.

32 bị cáo còn lại, tùy vai trò, vị trí trong đường dây lừa đảo và mức độ phạm tội, lĩnh từ 7 năm đến 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.