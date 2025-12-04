Bà lão bán vàng, quyết chuyển 2 tỷ đồng vì tin "con trai đang nguy kịch"

Sáng 4/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp với các lực lượng liên quan ngăn chặn vụ lừa đảo qua điện thoại với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Theo cảnh sát, ngày 3/12, bà H. (76 tuổi, trú tại xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) nhận được cuộc gọi từ một đối tượng thông báo con trai bà gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng và cần tiền gấp để cấp cứu.

Cụ bà đến ngân hàng chuyển cho người lạ hơn 2 tỷ đồng (Ảnh: Công an cung cấp).

Bị thao túng tâm lý, bà vội bán toàn bộ số vàng tiết kiệm rồi đến ngân hàng làm thủ tục chuyển hơn 2 tỷ đồng cho người lạ.

Nhân viên ngân hàng nhiều lần phân tích cho bà dấu hiệu bất thường và khuyên dừng giao dịch. Tuy nhiên, bà H. vẫn kiên quyết yêu cầu chuyển tiền vì tin con đang nguy kịch.

Trước tình huống khẩn cấp, ngân hàng đã báo cho Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Thành Sen. Lực lượng công an sau đó có mặt, giải thích thủ đoạn của tội phạm và xác minh người con trai đang hoàn toàn bình thường. Lúc này, bà H. trấn tĩnh hơn và đồng ý dừng giao dịch.

Công an cho biết đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, các đối tượng thường giả danh người thân gặp nạn để tạo áp lực tâm lý, khiến nạn nhân chuyển tiền ngay lập tức.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu từ các cuộc gọi "khẩn cấp", "bất thường".