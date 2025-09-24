Nữ sinh vào nhà nghỉ, nhắn tin nhờ mẹ chuyển 300 triệu đồng rồi "biến mất"
(Dân trí) - Một nữ sinh đại học ở Hà Tĩnh bị kẻ lừa đảo gọi điện dụ dỗ đi du học và yêu cầu chuyển 300 triệu đồng để làm thủ tục.
Sáng 24/9, Công an phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã phát hiện, ngăn chặn vụ lừa đảo sinh viên để chiếm đoạt số tiền lớn.
Trước đó, bà N.T.H. (trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh), trình báo vào chiều 22/9, con gái bà là N.T.T. (18 tuổi, sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh) nhắn tin nhờ mẹ chuyển khoản 300 triệu đồng để thực hiện thủ tục đi du học.
Sau đó, gia đình không thể liên lạc được với nữ sinh này. Nhận thấy điều bất thường, bà H. đến Công an phường Thành Sen trình báo.
Vào cuộc truy tìm, lực lượng công an phát hiện nữ sinh T. đang ở trong một nhà nghỉ trên địa bàn.
Theo cơ quan công an, đây là địa điểm do các đối tượng lừa đảo thuê phòng trước đó và yêu cầu T. đến lưu trú rồi ngắt liên lạc hoàn toàn với gia đình.
Qua làm việc với T., công an xác định những kẻ lừa đảo đã gọi điện cho nữ sinh và vẽ ra viễn cảnh du học nước ngoài để dụ dỗ, thao túng tâm lý nạn nhân.
Nhóm này tiếp tục yêu cầu nữ sinh chuyển tiền thực hiện các "thủ tục nhanh" để đi du học nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết thời gian gần đây xuất hiện nhiều chiêu trò lừa đảo qua mạng xã hội, nhắn tin, gọi điện giả danh với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Nhóm này nhắm vào những người thiếu hiểu biết pháp luật hoặc nhẹ dạ, đặc biệt là học sinh, sinh viên.
Các đối tượng thường lợi dụng tâm lý ham cơ hội, mong muốn đổi đời hoặc lo sợ vi phạm pháp luật để khiến nạn nhân mất cảnh giác, tự nguyện chuyển tiền hay làm theo hướng dẫn.
Lực lượng chức năng khuyến cáo, các cơ quan nhà nước không làm việc qua điện thoại, không yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân qua các ứng dụng, cuộc gọi, tin nhắn không rõ ràng.
Người dân khi nhận cuộc gọi lạ, yêu cầu bất thường cần bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo và nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xác minh.
Phụ huynh cần quan tâm, giữ liên lạc với con em mình, nhất là học sinh, sinh viên sống xa nhà dễ trở thành mục tiêu của các đối tượng xấu.