Nữ sinh vào nhà nghỉ, nhắn tin nhờ mẹ chuyển 300 triệu đồng rồi "biến mất"

Sáng 24/9, Công an phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã phát hiện, ngăn chặn vụ lừa đảo sinh viên để chiếm đoạt số tiền lớn.

Trước đó, bà N.T.H. (trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh), trình báo vào chiều 22/9, con gái bà là N.T.T. (18 tuổi, sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh) nhắn tin nhờ mẹ chuyển khoản 300 triệu đồng để thực hiện thủ tục đi du học.

Sau khi được công an "giải cứu", nữ sinh đã nhận thức được việc mình bị lừa đảo (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau đó, gia đình không thể liên lạc được với nữ sinh này. Nhận thấy điều bất thường, bà H. đến Công an phường Thành Sen trình báo.

Vào cuộc truy tìm, lực lượng công an phát hiện nữ sinh T. đang ở trong một nhà nghỉ trên địa bàn.

Theo cơ quan công an, đây là địa điểm do các đối tượng lừa đảo thuê phòng trước đó và yêu cầu T. đến lưu trú rồi ngắt liên lạc hoàn toàn với gia đình.

Qua làm việc với T., công an xác định những kẻ lừa đảo đã gọi điện cho nữ sinh và vẽ ra viễn cảnh du học nước ngoài để dụ dỗ, thao túng tâm lý nạn nhân.

Nhóm này tiếp tục yêu cầu nữ sinh chuyển tiền thực hiện các "thủ tục nhanh" để đi du học nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.