Ẩu đả trong cuộc nhậu, 2 người đàn ông cùng bị khởi tố

Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Nam (SN 1980) và Nguyễn Văn Chính (SN 1984) cùng trú tại xã Hỏa Lựu để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Trước đó, lúc 21h ngày 17/3, Chính và Nam cùng một vài người bạn ghé quán nhậu D.H. tại chợ Tư Sáng, xã Hỏa Lựu.

Trong lúc nhậu, giữa Chính và Nam phát sinh mâu thuẫn. Do không kiềm chế được bản thân, Chính dùng tay đánh vào mặt của Nam gây thương tích.

Lúc này, Nam nhặt lấy một cây sắt loại chữ V dài khoảng 0,5m quay lại đánh nhiều cái vào vùng trán, mặt, tay của Chính. Chính dùng ghế nhựa trong quán nhậu chống trả.

Mọi người nhanh chóng can ngăn sau đó đưa cả hai đến bệnh viện.

Kết quả giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của 2 bị can đều trên 15%.