Người đàn ông ở TPHCM phát hiện đối tượng bị Công an Cần Thơ truy nã

Ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã di lý đối tượng Lê Minh Hùng (SN 1988, ngụ phường Bình Thủy) từ TPHCM về Cần Thơ để phục vụ công tác điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đối tượng Lê Minh Hùng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Hùng là đối tượng có lệnh truy nã của Công an TP Cần Thơ về các tội danh nói trên, theo quyết định ngày 25/7/2025.

Theo thông tin ban đầu, chiều 24/5, anh Lê Đức Hào (SN 1992) phát hiện đối tượng có đặc điểm giống Lê Minh Hùng tại tòa nhà BS15 (Dự án khu dân cư và công viên Phước Thiện, phường Long Bình, TPHCM) nên thông báo cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ.

Nhận tin báo, ngay trong đêm, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã xác minh, phối hợp người dân cùng công an địa phương tiến hành bắt giữ đối tượng đang bị truy nã là Lê Minh Hùng và di lý về TP Cần Thơ để phục vụ công tác điều tra.