Công an Cần Thơ triệt xóa băng nhóm chuyên dàn cảnh va chạm để cướp tài sản

Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 10 bị can về hành vi cướp giật tài sản tại Công ty TNHH chế biến thực phẩm bánh Pía - lạp xưởng Tân Huê Viên (gọi tắt là Tân Huê Viên). 9 bị can đã bị tạm giam, còn 1 người do đang nuôi con nhỏ nên được xem xét không áp dụng biện pháp tạm giam.

9 bị can liên quan đến hành vi cướp giật tài sản bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua công tác rà soát, xác minh, lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện thêm một băng nhóm chuyên dàn cảnh cướp giật tài sản do đối tượng Vi Thị Giàu (SN 1982, trú tại phường Ô Môn) cầm đầu và có khoảng 10 đối tượng tham gia.

Theo cơ quan chức năng, nhóm đối tượng này thường lợi dụng khu vực đông người, nhất là thời điểm khách đến tham quan, mua sắm Tân Huê Viên để tiếp cận, tạo tình huống chen lấn, va chạm, dàn cảnh nhằm thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người dân.

Trước đó, ngày 8/3, Công an xã An Ninh phối hợp người dân và bảo vệ Tân Huê Viên đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Cao Văn Phước (SN 1956) khi đang tham gia cùng đồng bọn thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Từ đây, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ băng nhóm. Qua quá trình đấu tranh chuyên án, cảnh sát đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, tiến hành bắt, khám xét các đối tượng có liên quan.

Đến thời điểm hiện tại, các đối tượng đều đã thừa nhận hành vi tổ chức, tham gia thực hiện các vụ cướp giật tài sản tại khu vực Tân Huê Viên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý triệt để vụ án, đồng thời đề nghị những người từng là bị hại trong các vụ cướp giật tài sản xảy ra tại khu vực này khẩn trương trình báo, phối hợp cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.