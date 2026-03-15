3 tháng, Công an Đắk Lắk bắt 350 đối tượng liên quan ma túy

Ngày 15/3, Thượng tá Kiều Mạnh Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết từ ngày 13/12/2025 đến nay, đơn vị đã phối hợp các phòng nghiệp vụ phát hiện 160 vụ án liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ án ma túy gần nhất được triệt xóa vào đầu tháng 3, lực lượng công an phối hợp triệt phá 2 đường dây mua bán trái phép quy mô lớn, bắt giữ 13 đối tượng, thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp cùng 1 khẩu súng.

Một đối tượng trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh bị bắt giữ (Ảnh: Diện Văn).

Theo Thượng tá Hùng, trong vòng 3 tháng, cơ quan công an đã bắt giữ 350 đối tượng, thu giữ hơn 20kg ma túy tổng hợp, 180g heroin, hơn 140g cần sa, 11.673 viên ma túy. Ngoài ra, công an đã thu giữ 3 khẩu súng, 5 viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan.

Quá trình triệt xóa các đường dây ma túy, nhiều đối tượng rất manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt.

Tang vật trong một vụ án ma túy (Ảnh: Diện Văn).

Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng chức năng đã tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây vận chuyển, mua bán ma túy có tính chất phức tạp, lợi dụng không gian mạng hoạt động liên tỉnh.

"Nguồn ma túy chủ yếu đưa từ khu vực biên giới Campuchia vào trong nước để tiêu thụ", Thượng tá Hùng cho hay.