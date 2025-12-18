Cảnh sát đột kích quán bar, phát hiện nhiều đối tượng dùng ma túy

Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, lực lượng của đơn vị đã đột kích quán bar Liberty (phường Buôn Ma Thuột), bắt quả tang 7 thanh thiếu niên có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ khay nhựa, chất bột rắn màu trắng và các dụng cụ liên quan.

Các đối tượng cầm cố điện thoại lấy tiền mua ma túy và mang vào quán bar để sử dụng (Ảnh: Đức Nguyễn).

Cả 7 đối tượng đang trong độ tuổi 16 và 17, đều trú tại xã Nâm Nung (Lâm Đồng), trong đó, có đối tượng đang là học sinh lớp 12.

Làm việc với công an, các đối tượng khai nhận sau khi ăn nhậu xong đã cầm cố một điện thoại được 7 triệu đồng rồi bắt taxi di chuyển đến phường Buôn Ma Thuột để ăn chơi.

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy (Ảnh: Đức Nguyễn).

Nhóm này đã bàn bạc, thống nhất mua ma túy tổng hợp, thuốc lắc gần 5 triệu đồng và mang vào quán bar để sử dụng.

Khi đang sử dụng ma túy bằng nhiều hình thức khác nhau, các đối tượng đã bị công an phát hiện, bắt quả tang