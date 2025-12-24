Công an sử dụng 4 chó nghiệp vụ cùng 2 xe múc xới đất tìm ma túy

Ngày 24/12, Công an tỉnh Đắk Lắk đã công bố chi tiết về chiến dịch triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ và triệu tập 19 đối tượng liên quan, thu giữ số lượng lớn ma túy và vũ khí.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, ngày 17-20/12, khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk, phối hợp với công an các địa phương và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, đã đồng loạt ra quân, tấn công và khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng trong đường dây.

Công an sử dụng máy múc và chó nghiệp vụ để tìm kiếm ma túy được chôn giấu (Ảnh: Cắt từ clip).

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang Đỗ Văn Ninh (44 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột) và Nguyễn Hoàng Thịnh (37 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, Đắk Lắk) đang mua ma túy tại nhà riêng của Vũ Đình Trọng (44 tuổi, trú tại số 224 Trần Nhân Tông, phường Thành Nhất).

Theo cảnh sát, ban đầu, Trọng quanh co, không hợp tác và từ chối chỉ điểm nơi giấu ma túy. Trước tình hình đó, Thượng tá Kiều Mạnh Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk, đã chỉ đạo điều động 2 xe múc và 4 chó nghiệp vụ đến hiện trường.

Với sự hỗ trợ của máy móc và chó nghiệp vụ, toàn bộ khuôn viên rộng khoảng 2.000m2 của Trọng đã được đào xới. Kết quả, công an phát hiện ma túy được chia nhỏ và chôn giấu tại nhiều vị trí khác nhau trong vườn.

Cơ quan công an đã thu giữ hơn 6kg ma túy các loại, 11.110 viên hồng phiến, 2 khẩu súng, đạn và nhiều tang vật liên quan tại nhà Trọng.

Thượng tá Kiều Mạnh Hùng chia sẻ về vụ án ma túy lớn nhất Đắk Lắk (Ảnh: Trương Nguyễn).

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết Trọng là đối tượng có 4 tiền án, sau khi mãn hạn tù về địa phương sinh sống bằng nghề buôn bán gà và rất khép kín.

"Đối tượng rất tinh vi, vừa chôn ma túy dưới đất, vừa giấu ở ống nước, trần nhà, gốc cây và cả trong nhà kho. Ma túy được công an tìm thấy đến đâu đối tượng nhận đến đó và nói rằng "hết rồi". Tuy nhiên, chúng tôi quyết tâm đào xới, tìm ra toàn bộ số ma túy", Đại tá Tuấn nhấn mạnh.

Tại phường Tuy Hòa, Đắk Lắk, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Lê Chí Bình (42 tuổi, trú xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk) và một số đối tượng khác. Trong quá trình bị bắt giữ, Bình đã có hành vi liều lĩnh chống trả, cắn vào tay cán bộ trinh sát, nhưng lực lượng chức năng đã khống chế thành công.

Tổng cộng 9,2kg ma túy các loại được thu giữ (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Khám xét nơi ở của Bình, công an phát hiện số lượng lớn ma túy được chia nhỏ, ngụy trang thành các gói trà thảo mộc và cất giấu tại nhiều vị trí trong nhà như tủ giày dép, nhà vệ sinh, phòng ngủ. Tổng khối lượng ma túy thu giữ tại đây là hơn 2,15kg ma túy đá, 10gram Heroin và 5 viên MDMA.

Tại xã Thuận An, Lâm Đồng, tổ công tác đã bắt giữ Nguyễn Thanh Bảo (39 tuổi) và Lâm Anh Vỹ (29 tuổi). Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ hơn 100g ma túy các loại.

Bảo và Vỹ được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán ma túy "khủng" này. Cả hai đã móc nối, mua ma túy từ các đối tượng ở Campuchia rồi đưa về Việt Nam tiêu thụ.