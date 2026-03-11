Công an đột kích nhà nghỉ bắt kẻ cầm đầu đường dây ma túy

Ngày 11/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã phối hợp các cơ quan chức năng triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh. Đường dây này do Phạm Hồng Thái (43 tuổi, trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) cầm đầu.

Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an thành phố Hà Nội bắt giữ đối tượng Vũ Huy Lợi (61 tuổi, trú tại thành phố Hà Nội) và thu giữ hơn 30g ma túy.

Đối tượng Phạm Hồng Thái (ngồi) bị bắt giữ tại một nhà nghỉ (Ảnh: Diện Văn).

Một tổ công tác mật phục tại bến xe phía Bắc tỉnh Đắk Lắk, bắt quả tang Lương Hoàng Phúc (28 tuổi, trú tại phường Tân Lập, Đắk Lắk) khi đối tượng này vừa vận chuyển ma túy từ Hà Nội về địa bàn tỉnh.

Đồng thời, cơ quan công an bố trí lực lượng đột kích một nhà nghỉ trên địa bàn phường Tân Lập bắt giữ thành công Phạm Hồng Thái.

Đối tượng Lương Hoàng Phúc bị bắt giữ ngay trên xe khách (Ảnh: Diện Văn).

Mở rộng vụ án, tổ công tác đã bắt giữ thêm Lê Xuân Thành (53 tuổi, trú tại phường Ea Kao, Đắk Lắk) - đối tượng chuyên mua ma túy của Thái - để chia nhỏ, bán lẻ cho nhiều con nghiện.

Theo cơ quan công an, Phạm Hồng Thái đã hoạt động rất tinh vi khi thường xuyên thay đổi nơi ở và sử dụng mạng xã hội để trao đổi, giao dịch việc mua bán ma túy liên tỉnh.

Tang vật thu giữ trong vụ án là hơn 151g heroin, 20g methamphetamine, ​hơn 200 viên nén ma túy tổng hợp cùng nhiều vật dụng, tài sản liên quan.