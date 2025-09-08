Hàng chục cảnh sát xuyên đêm bao vây rừng keo truy bắt tội phạm

Ngày 8/9, ông Nguyễn Tấn Lực, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết cảnh sát đã bắt được Phạm Tuấn (SN 1989, trú tại xã Nghĩa Giang) trong một rẫy keo trên địa bàn xã Trà Giang (tỉnh Quảng Ngãi).

Chiều 7/9, Phạm Tuấn cầm dao lao ra tỉnh lộ 623B la hét, chửi bới. Một lúc sau Tuấn cầm dao đuổi chém nhiều người đi đường gây nên tình trạng hỗn loạn.

Đối tượng Phạm Tuấn cầm dao rượt đuổi người đi đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhận tin báo, cảnh sát đến hiện trường để khống chế đối tượng. Tuy nhiên, Phạm Tuấn rất hung hãn, liên tục tấn công lực lượng cảnh sát cũng như người đi đường. Sau đó đối tượng này bỏ trốn vào rừng keo tại xã Trà Giang.

Cảnh sát bao vây rừng keo để truy bắt. Tuy nhiên, Tuấn lợi dụng đêm tối để lẩn trốn. Mặt khác, đối tượng này có biểu hiện không bình thường, có hung khí và sẵn sàng tấn công lực lượng chức năng khiến việc truy bắt gặp khó khăn.

Hàng chục cảnh sát khép chặt vòng vây, tổ chức truy bắt suốt đêm.

Đến sáng 8/9, đối tượng Phạm Tuấn bị lực lượng cảnh sát bắt giữ.

Theo cảnh sát, Phạm Tuấn là đối tượng nghiện ma túy bị bắt buộc đi cai nghiện tập trung. Đối tượng này cai nghiện xong và trở về địa phương từ tháng 4.