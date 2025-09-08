Nhóm người Trung Quốc giết tài xế, cướp xe taxi ở Quảng Ngãi

Ngày 8/9, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 3 bị cáo Huang Jie Cheng (SN 2006), Gan Ying (SN 2007) và Luo Shen Jun (SN 2008), đều trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 26/7/2024, Huang Jie Cheng, Luo Shen Jun và Gan Ying nhập cảnh trái phép vào tỉnh Quảng Ninh để tìm việc làm theo sự hướng dẫn của một người tên là A Yang (không rõ lai lịch).

Quang cảnh phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Minh).

Khoảng 3h ngày 27/7, 3 đối tượng thuê xe taxi do anh Nguyễn Văn Hải (trú tại tỉnh Quảng Ninh) điều khiển để vào các tỉnh phía Nam. Trên đường đi, 3 đối tượng phát hiện bản đồ trên xe taxi thể hiện điểm đến là Campuchia. Lo sợ bị bán qua Campuchia, nhóm này quyết định giết tài xế để cướp taxi quay về Trung Quốc.

Khi xe taxi đến địa phận tỉnh Quảng Ngãi, các đối tượng dùng áo siết cổ, dùng pin dự phòng đánh ngất anh Hải. Huang Jie Cheng điều khiển xe đến nơi vắng vẻ rồi vứt anh Hải xuống đường khiến nạn nhân tử vong.

Nhóm này lấy số tiền hơn 3,5 triệu đồng cùng 100 nhân dân tệ của nạn nhân rồi điều khiển xe ra phía Bắc tìm cách về Trung Quốc. Khi xe taxi đến địa phận tỉnh Quảng Bình (cũ) bị lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng lại kiểm tra. Các đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy nhưng bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã xem xét toàn diện hồ sơ, lời khai, phần bào chữa của luật sư cùng quy định pháp luật đối với người chưa thành niên phạm tội để áp dụng hình phạt cho các bị cáo.

Theo đó, bị cáo Huang Jie Cheng bị tuyên phạt tổng cộng 19 năm tù về tội Giết người và Cướp tài sản. Cùng 2 tội danh này, các bị cáo Luo Shen Jun nhận tổng cộng 13 năm tù, bị cáo Gan Ying nhận tổng cộng 11 năm tù.