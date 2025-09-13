Xiaomi vào top 10 nhà sản xuất xe "xanh" bán chạy nhất Trung Quốc

Theo số liệu mới nhất do Hiệp hội xe con Trung Quốc (CPCA) công bố, Xiaomi Auto đã giao 36.396 xe trong tháng 8, tăng 19,5% so với tháng 7 và tăng vọt 177,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp Xiaomi Auto duy trì mức bàn giao trên 30.000 xe.

Mẫu Xiaomi YU7 đã nhận 240.000 đơn đặt hàng chỉ sau ba ngày đầu tiên mở bán (Ảnh: Cailian Press).

Xét theo từng mẫu xe, Xiaomi SU7 đạt 19.848 xe giao đến tay khách hàng trong tháng 8, giảm 18,69% so với mức 24.410 xe của tháng 7, nhưng vẫn tăng 51,38% so với cùng kỳ năm 2024. SU7 chiếm 54,53% tổng số xe bàn giao của Xiaomi Auto trong tháng 8.

Trong khi đó, Xiaomi YU7 ghi nhận 16.548 xe được giao trong tháng 8, tăng 173,88% so với 6.042 xe của tháng 7. Mẫu SUV điện này hiện chiếm 45,47% tổng số xe giao trong tháng 8 của hãng.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của YU7 chính là yếu tố quan trọng giúp Xiaomi Auto lần đầu tiên lọt vào top 10 doanh số xe năng lượng mới (NEV) tại Trung Quốc. Báo cáo mới nhất của CPCA cho biết Xiaomi Auto đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng tháng 8, nắm giữ 3,3% thị phần.

Danh sách 10 nhà sản xuất xe năng lượng mới có doanh số cao nhất Trung Quốc trong tháng 8 (Dữ liệu: CPCA).

Trong ngành ô tô, Xiaomi vẫn là một cái tên rất non trẻ, khi mới chỉ bắt đầu giao xe từ năm ngoái. Tuy nhiên đến nay, dựa trên lượng xe giao đến tay khách hàng, hãng đã nhanh chóng lọt vào top 10 xe năng lượng mới tại Trung Quốc, một thành tích đáng chú ý dù còn hạn chế về năng lực sản xuất.

Xét riêng về doanh số xe năng lượng mới, Xiaomi đã vượt qua cả những ông lớn lâu đời như Great Wall Motors. Ngay cả khi so sánh với Chery - “ông vua xuất khẩu” của ngành ô tô Trung Quốc, doanh số tháng 8 của Xiaomi chỉ thấp hơn khoảng 10%.