Ô tô ra tới đâu hết tới đó, Xiaomi vẫn lỗ 500 USD trên mỗi xe bán ra

Mức lỗ của Xiaomi Auto trong quý II đã giảm xuống còn 300 triệu nhân dân tệ (41 triệu USD). Kết quả này đưa công ty tiến gần hơn tới mục tiêu đầy tham vọng về khả năng sinh lời mà CEO Lei Jun đặt ra cho cuối năm nay.

Một showroom của Xiaomi (Ảnh: Xiaomi).

Trong quý II, Xiaomi đã giao tổng cộng 81.302 xe đến tay khách hàng. Điều này đồng nghĩa với mức lỗ trung bình ở mức 3.700 nhân dân tệ (507 USD hay 13 triệu đồng) trên mỗi xe bán ra, giảm đáng kể so với các quý trước.

Trong quý IV/2024, Xiaomi Auto báo lỗ 700 triệu nhân dân tệ (96 triệu USD) trên 69.697 xe giao, tương đương mức lỗ khoảng 10.043 nhân dân tệ (1.376 USD) trên mỗi xe bán ra.

Sang quý I năm nay, con số giảm xuống 500 triệu nhân dân tệ (68 triệu USD), với 75.869 xe bán ra, tương đương lỗ khoảng 6.600 nhân dân tệ/xe (905 USD).

Việc giảm lỗ diễn ra song song với mức tăng trưởng biên lợi nhuận gộp trong mảng xe điện thông minh và đổi mới AI của Xiaomi. Biên lợi nhuận gộp đã tăng từ mức 15,4% trong quý II năm ngoái lên 26,4% trong quý II năm nay.

Giá bán trung bình của xe điện thông minh Xiaomi cũng tăng đáng kể - tăng 10,9% từ 228.644 nhân dân tệ (31.340 USD) mỗi xe trong quý II/2024 lên 253.662 nhân dân tệ (34.770 USD) trong quý II/2025, chủ yếu nhờ sự ra mắt của mẫu SU7 Ultra.

SU7 Ultra là phiên bản tính năng vận hành cao của mẫu xe điện đầu tiên của Xiaomi (Ảnh: Xiaomi).

Ra mắt ngày 27/2, SU7 Ultra hướng tới phân khúc cao cấp, với giá khởi điểm 529.900 nhân dân tệ (72.650 USD hay 1,9 tỷ đồng) cho bản tiêu chuẩn, 629.900 nhân dân tệ (86.390 USD hay 2,3 tỷ đồng) cho bản “Racing Package” và 814.900 nhân dân tệ (111.760 USD hay gần 3 tỷ đồng) cho bản “Nürburgring Limited Edition”, trực tiếp cạnh tranh với các thương hiệu xe sang truyền thống.

Sản lượng xe SU7 đã dần cải thiện sau giai đoạn đầu gặp khó khăn về sản xuất, với hơn 258.000 xe đã đến tay khách hàng tính đến ngày 21/5, nhưng mẫu YU7 hiện cũng gặp phải hạn chế tương tự về công suất giai đoạn đầu.

YU7 được tung ra theo hai dạng: dòng YU7 Max “có sẵn” (giá từ 350.400 nhân dân tệ, khoảng 48.000 USD) đã bán hết ngay trong đêm ra mắt 26/6, và dòng “tùy chỉnh”. Khách đặt cọc ngày 27/6 cho xe tùy chỉnh được thông báo thời gian giao hàng 50-53 tuần, tức gần một năm. Trang web chính thức của Xiaomi hiện còn đưa ra thời gian chờ lâu hơn: 55-58 tuần cho bản Standard, 47-50 tuần cho bản Pro, và 41-44 tuần cho bản Max.

Trong báo cáo tài chính quý II, công ty cũng thừa nhận những rủi ro đến từ việc thời gian giao hàng kéo dài, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng, doanh số trong tương lai và làm tăng tỷ lệ khách hàng rời bỏ.

Trong 3 quý gần nhất, mức lỗ trung bình trên mỗi xe bán ra của Xiaomi lần lượt là 1.376 USD, 905 USD và 507 USD. Như vậy, mức lỗ trên mỗi mẫu xe bán ra giảm trung bình 400-500 USD sau mỗi quý. Nếu xu hướng này tiếp diễn, một kịch bản lạc quan là mảng ô tô của Xiaomi có thể đạt lợi nhuận ngay trong quý tới. Nếu chưa đạt được, thì nhiều khả năng Xiaomi sẽ bước vào vùng có lãi trong quý IV.