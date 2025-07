Đối thủ sẵn sàng trả tiền để khách hàng bỏ cọc mua xe Xiaomi

Xiaomi Auto đang đẩy mạnh việc triển khai xây dựng nhà máy F2 (giai đoạn 2) ở Bắc Kinh để có thể sớm gia tăng nguồn cung đáp ứng nhu cầu của thị trường, giảm thời gian chờ đợi cho khách đặt mua xe. Xiaomi cho biết đã nhận được 289.000 đơn đặt hàng chỉ trong 1 tiếng sau khi xe chính thức ra mắt, trong đó có 240.000 đơn đã đặt cọc trong 18 tiếng đầu tiên, đủ để "cháy hàng" đến tận năm 2027.

YU7 là mẫu xe thứ hai của Xiaomi (Ảnh: Sugar Design).

Hiện tại, thời gian giao xe dự kiến của mẫu YU7 dao động từ 38 đến 60 tuần, tùy phiên bản. Phiên bản Max có thời gian chờ ngắn nhất - khoảng 9,5 tháng, trong khi bản Standard có thể mất tới 15 tháng.

Ứng dụng của Xiaomi nêu rõ rằng người dùng phải tự tay chốt đơn sau khi đặt cọc, và tiến độ sản xuất sẽ được sắp xếp theo thứ tự. Khoản đặt cọc sẽ không được hoàn lại sau khi khách chốt đơn, nhưng người mua vẫn có thể thay đổi cấu hình trong vòng 7 ngày kể từ khi đặt.

Nhà sáng lập kiêm CEO Xiaomi, ông Lei Jun, đã lên tiếng trấn an dư luận trên mạng xã hội, khẳng định công ty đang tăng tốc tối đa để đẩy nhanh quá trình giao xe. Trưởng bộ phận PR của Xiaomi cũng cho biết thời gian giao hàng có thể thay đổi, sẽ được cập nhật thường xuyên khi năng lực sản xuất cải thiện.

Nhà máy xe điện đầu tiên của Xiaomi tại Yizhuang, với công suất thiết kế 150.000 xe/năm, đã bắt đầu vận hành hai ca sản xuất kể từ tháng 6/2024. Tuy nhiên, cơ sở này đồng thời cũng đang sản xuất mẫu sedan SU7 ra mắt trước, khiến công suất dành cho mẫu YU7 bị hạn chế.

Nhà máy F2, hiện trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, dự kiến đi vào hoạt động trong tháng 7. Thông báo tuyển dụng cho thấy nhà máy đang cần công nhân phổ thông, kỹ thuật viên và tài xế xe kéo. Vị trí được tuyển là nam giới từ 18 đến 38 tuổi, làm việc theo hai ca, mỗi ca 11 giờ. Mức lương là 230 nhân dân tệ/ngày (khoảng 840.000 đồng), trả theo ngày.

Ngoài ra, Xiaomi cũng đã mua thêm đất để có thể xây dựng nhà máy F3 (giai đoạn 3) trong tương lai. Một khu đất rộng 52ha liền kề nhà máy hiện tại đã được quy hoạch lại để sử dụng công nghiệp vào tháng 3. Đến tháng 6, Xiaomi tiếp tục mua thêm một khu đất khác tại thành phố mới Yizhuang để triển khai dự án sản xuất xe năng lượng mới và linh kiện. Xiaomi chưa xác nhận đây có phải là địa điểm của nhà máy thứ ba hay không.

Nhu cầu thị trường quá lớn đối với mẫu Xiaomi YU7 đã khiến nhiều đối thủ trong ngành xe điện "đứng ngồi không yên". CEO He Xiaopeng của Xpeng đã đích thân đặt mua một chiếc YU7, trong khi thương hiệu Onvo của Nio so sánh trực tiếp mẫu xe này với SUV L60 của họ. Một lãnh đạo của Dongfeng Nissan từng chỉ trích chiến lược bán hàng của Xiaomi trong một bài đăng trên mạng xã hội, nhưng sau đó đã xóa, do vấp phải phản ứng dữ dội từ dư luận.

Một số thương hiệu cạnh tranh, như Avatr, Zeekr, IM Motors và Nio, hiện đưa ra các chính sách ưu đãi đặc biệt để "dụ dỗ" những khách hàng đã đặt cọc mua xe YU7, bao gồm cả việc trả tiền để khách đỡ tiếc tiền cọc đã đặt ở Xiaomi và cam kết giao xe nhanh. Thương hiệu Aito của Huawei công bố gói trợ giá lên tới 60.000 nhân dân tệ (219 triệu đồng), còn Tesla thì nâng cấp miễn phí cho các phiên bản Long Range của Model 3 và Model Y.

Trước áp lực ngày càng lớn, khả năng mở rộng sản xuất tại nhà máy thứ hai sẽ đóng vai trò then chốt trong việc giúp Xiaomi đáp ứng kỳ vọng của khách hàng và giữ vững lượng đơn đặt hàng đã chốt.